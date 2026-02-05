Socialsekreterare - barn och unga
2026-02-05
Vill du arbeta strukturerat och med fokus på barn och ungas behov? Vi söker en socialsekreterare som vill bidra med både professionalism och engagemang.
Arbetsplatsen
Socialförvaltningen i Karlsborg ansvarar för äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, kommunal hälso- och sjukvård samt individ- och familjeomsorg. Förvaltningen har ca 250 medarbetare.
På IFO är du en i teamet som får möjlighet att jobba brett och varierat, nära beslutsfattare och med gott samarbete med skola och andra aktörer. Vi månar om vår personal genom att se till att arbetsmiljön är god och följs upp. Personalen får kontinuerligt utbildningar, extern handledning och vi erbjuder också flexibel arbetstid.
Vi är ett litet enhet där det finns mycket vilja, glädje och engagemang. Du kommer vara en del i ett härligt team som alltid gör det lilla extra för våra kommuninvånare och sina kollegor. Fika, skratt och kollegial samvaro är nyckeln för att klara av det svåra arbete vi dagligen genomför.
Som medarbetare på IFO får du vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet. Vi befinner oss just nu i ett spännande omställningsarbete utifrån den nya socialtjänstlagen. I vår lilla kommun hjälps vi alla åt för att hitta nya former att möta våra invånare i enlighet med den nya lagen; att vara lättillgängliga och att arbeta förebyggande. Skulle du vilja vara en del i att tillsammans med oss hitta vägen för den nya socialtjänsten kanske det är just du som är vår nya kollega.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som socialsekreterare i Barn- och ungdomsgruppen så utreder du barn och unga enligt socialtjänstlagen. Vid behov av insatser så startar du upp insatsen för barnet/den unge och vårdnadshavare. Insatserna kan t ex vara öppenvård i form av familjebehandling eller kontaktfamilj, placering i familjehem, stödboende eller HVB. Du arbetar nära 1:e socialsekreterare samt dina kollegor. Som socialsekreterare följer du upp den beviljade insatsen för att se att den ger ett positivt resultat för barnet/den unge. Vid behov kan andra insatser tillsättas.
I Barn- och ungdomsgruppen så ingår det samtal med barnet/den unge, vårdnadshavare och andra viktiga personer för barnet. Samverkan med andra aktörer såsom öppenvård, skola, regionen och BUP är ofta avgörande. En viktig del av arbetet är dokumentation i form av journaler, utredningar, uppföljningar mm.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och vill arbeta med barn och unga inom myndighetsutövning. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med barnavårdsutredningar och BBiC.
Det är viktigt att du ser familjen själv, familjens eget nätverk samt det övriga professionella nätverket som viktiga resurser i familjens förändringsarbete.
Vad erbjuder vi?
Som anställd i Karlsborgs kommun får du ta del av en mängd förmåner såsom betald semester från första anställningsåret och individuell lönesättning. Det finns även en rad andra förmåner som anställd i Karlsborgs kommun som du kan ha rätt till. Läs gärna mer om dem https://karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/
Du är vår viktigaste resurs och vi vill hjälpa till att skapa förutsättningar till ett välmående liv. Det gör vi genom att satsa på ett brett friskvårdsutbud genom gratis motionssim, vattengympa, möjlighet till kostnadsfri massage samt friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme utifrån dina och verksamhetens förutsättningar. Du har också flexibel arbetstid och delvis möjlighet att arbeta hemifrån vid behov om verksamheten tillåter. Ta del av alla förmåner via vår https://karlsborg.se/naringsliv--arbete/jobba-hos-oss/formaner/Övrig information
Karlsborgs kommun använder sig av rekryteringsverktyget Varbi för att hantera ansökningar, vilket också är ett led i att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess. Du söker jobbet genom länken i annonsen.
Ansökningar gås igenom löpande och aktuella kandidater kan komma att kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut.
Karlsborgs kommun som arbetsgivare
Karlsborgs kommun med sina ca 7 000 invånare hälsar dig välkommen till en fantastisk boendemiljö och rika rekreationsmöjligheter! Karlsborg är den lilla kommunen med det storslagna läget vid Vätterns strand. Det fantastiska landskapet, närheten till Tivedens skogar tillsammans med sjöarna och vattendragen ger Karlsborg dess alldeles unika prägel - En guldplats helt enkelt, vilket du kan ta del av via film https://youtu.be/aiKLf7PYHiQ
Hos arbetsgivaren Karlsborgs kommun är det viktigt att varje medarbetare kan känna stolthet över sin insats och sin verksamhet. Det tror vi bland annat skapas genom att ge alla möjlighet att utvecklas, lära nytt och medverka i förbättrings- och utvecklingsarbetet.
Det finns bra pendlingsmöjligheter till och från bl a Skövde, för dig som inte är redo att flytta hit än. Kommunen har ungefär 500 anställda. Kika gärna in och ta del av vår vardag på vårt https://www.instagram.com/karlsborgs_kommun/ Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026-65". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlsborgs kommun
(org.nr 212000-1629) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, IFO Kontakt
Ida Wiik 0505-17137 Jobbnummer
9724377