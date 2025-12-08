Socialrådgivare, projektanställning
2025-12-08
I Trelleborg jobbar vi tillsammans för en växande framgångskommun där det är gott att leva.
Våra 61 byar och 21 stadsdelar är kreativa mötesplatser som bubblar av liv. Här vill vi saker, berättar om dem och kommer precis som vi är. Det gör att vi välkomnar andra på samma generösa och nyfikna sätt.
Välkommen att ta plats på resan!
Socialförvaltningens uppdrag är att arbeta med socialtjänsten och tillhandahålla stöd, för att alla i kommunen ska känna sig trygga och ha samma möjlighet i livet. Vi vill att alla ska kunna vara aktiva och delaktiga i samhället. Med fokus på respekt för individens rätt att bestämma över sitt eget liv, ansvarar vi för tre viktiga områden: vård och omsorg, stöd för personer med funktionsnedsättning, samt hjälp till individer och familjer. Vårt mål är att alla ska få det stöd och den omsorg de behöver.
Arbetsplatsen
Inom Individ-, och familjeomsorgen finns enheten Förebyggande barn och unga.
Enhetens uppdrag riktar sig till barn/unga 0-20 år och deras familjer. Enheten tillhandahåller föräldraskapsstöd, uppsökande verksamhet, gruppverksamhet och socialrådgivning. Enheten arbetar i samverkan med andra förvaltningar inom kommunen men också andra verksamheter så som polis, sjukvård och föreningsliv.
Enheten Förebyggande barn och unga är en av 5 enheter inom Individ- och familjeomsorgen. Enheten har funnits i tre år och är fortfarande under utveckling.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Till enheten sökes två projektanställda socialrådgivare, till ett ESF-projekt (Europeiska socialfonden), att arbeta med skolsociala team i nära samarbete med bildningsförvaltningen.
De två socialrådgivarna ska arbeta i ett ESF-projekt under 2,5 år, tillsammans med högstadieskolornas elevhälsoteam och med bildningsförvaltningens projektanställda medarbetare i projektet. I samverkan ska nya strukturer och arbetsformer byggas upp, för att tillsammans förebygga frånvaro hos elever. Socialrådgivning främst till föräldrarna och ibland till barnet, blir socialrådgivarens arbetsuppgifter, men även andra arbetsuppgifter inom Enheten Förbyggande Barn och Unga kan förekomma.
Du förväntas kunna arbeta på vardagskvällar, ungefär en gång varje vecka, och var fjärde vecka förväntas du också vara tillgänglig ytterligare en vardagskväll, för att finnas till hands när uppdraget så kräver och medborgarna behöver stöd. Förtroendearbetstid tillämpas.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant för uppdraget. Det är meriterande om du har vana att arbeta med familjer med social problematik, har erfarenhet av socialt arbete riktat mot ungdomar i åldrarna 12-18 år och erfarenhet av socialtjänstens roll i skolsociala team.
Kompetens i Motiverande intervju och arbetsmodeller för förebyggande insatser såsom föräldraskapsstöd i grupp, t.ex. ABC Tonår, är också meriterande.
Du har lätt för att skapa relation med de du möter i ditt arbete och är van att arbeta självständigt, men också i samverkan med andra. Du är trygg och stabil och har god kunskap om socialtjänstens uppdrag. Du kan lätt navigera i samhällssystemet och de olika huvudmännens uppdrag. Det krävs att du är flexibel och tar dig an nya utmaningar och arbetsuppgifter. Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet.
B-körkort krävs.
Om det blir aktuellt för dig att arbeta inom vår verksamhet kommer du att behöva uppvisa:
• Giltigt utdrag ur belastningsregister. Läs mer och hämta blanketten på Belastningsregistret - begära utdrag https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
• Visa upp giltigt arbetstillstånd eller pass.Övrig information
Projektanställning t o m 2028-06-30
Fackliga kontakter: http://www.trelleborg.se/facket
Observera att vi tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med kvalificerings- och urvalsfrågor. Detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Inför rekryteringsarbetet har Trelleborgs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
