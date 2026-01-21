Socialpedagoger till Kirsebergsgården
2026-01-21
Dina arbetsuppgifter
Enheten boende och stöd har ett gemensamt mål att ge personer som möter betydande svårigheter i sin livsföring möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra. Vi arbetar för att minska skadeverkningar, motivera till förändring och bibehålla förändring över tid och stärka den enskildes resurser och funktionsförmågor.
Kirsebergsgården är ett boende för män och kvinnor med ett skadligt bruk eller beroende, ofta i kombination med psykisk ohälsa. Här bor kvinnor och män i olika åldrar, olika bruk av substanser och med unika livshistorier, erfarenheter och behov.
Arbetsuppgifterna består av att stötta våra boende i vardagen och i kontakten med myndigheter samt att skapa ett tryggt och stabilt boende. Som den boendes kontaktperson arbetar du motiverande för att de insatser som den boende har behov av kopplas in och för att nå målen i den långsiktiga planeringen. Vi arbetar med löpande journalföring och tillsammans med den boende upprättar vi genomförandeplaner.
Inom ramen för uppdraget ingår även att vara ett stöd i praktiska göromål såsom exempelvis att följa med på möten med andra myndigheter, bistå med legitimering samt vid behov stötta i utförandet av vardagliga sysslor.
Vi arbetar utifrån ett lågaffektivt bemötande, skadereducerande arbete och motiverande samtal.
Vad vi erbjuder dig
En mångfasetterad arbetsplats där mycket händer och en chans att utvecklas både kompetensmässigt och som människa. Som ny kan du räkna med en gedigen introduktion och alla våra medarbetare erbjuds handledning. Nära till chefen och en god arbetsmiljö är mycket viktigt för oss. Du erbjuds också friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterväxling. Kvalifikationer
• Avslutad utbildning som socionom, socialpedagog, behandlingspedagog eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget
• Minst 1-2 års erfarenhet av socialt arbete
• Minst 1-2 års erfarenhet av att arbeta med personer som lever med psykisk ohälsa
• Minst 1-2 års erfarenhet av att arbeta med personer som lever med en beroendeproblematik
• God kännedom om socialtjänsten och dess olika insatser
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift
• B-körkort automat
Meriterande:
• Erfarenhet av att arbeta utifrån lågaffektivt bemötande
• Arbetat med personer i hemlöshet
• Utbildning inom MI och/eller lösningsfokus
• Arbetat med dokumentation inom liknande verksamhet
• Erfarenhet av arbete med skadereducerande förhållningssätt och metod
• Erfarenhet av samverkan med andra aktörer så som polis, sjukvård och socialtjänst
Uppdraget kräver att du har en god kommunikativ förmåga och att du är lyhörd och lösningsinriktad. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är prestigelös och är öppen för att vi tillsammans lär av våra misstag. Vidare är det viktigt att du är självgående i den bemärkelsen att du tar egna initiativ i situationer där det handlar om att söka mer information eller verka för ett tätare samarbete med dina kollegor eller externa aktörer i syfte att komma vidare i en fråga eller ärende.
Vi arbetar ständigt motiverande och det är viktigt att ditt huvudsakliga fokus ligger på de förmågor och styrkor som finns hos varje enskild individ. Du är en person som tror att förändring är möjlig och du arbetar för att förmedla ett lugn och en känsla av hopp i mer eller mindre utmanande situationer.
Då vi strävar efter att erbjuda ett anpassat stöd är det viktigt att du har en förmåga att se till varje enskild individs aktuella situation och förutsättningar. Det innebär också att du behöver vara flexibel och anpassa ditt bemötande till den du möter. Det är viktigt att du är lugn och stabil, kan skilja på personligt och privat och har ett gott, lågaffektivt och icke-dömande bemötande.
Du trivs med att arbeta i en liten arbetsgrupp där man arbetar nära sina kollegor och har god kännedom om varandras ärenden.
Vid tillsättning av denna tjänst kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Om arbetsplatsen
På Kirsebergsgården som ligger i Malmö finns 44 lägenheter och vår målgrupp är män och kvinnor från 21 år som av olika anledningar har svårt att behålla ett boende inom den ordinarie bostadsmarknaden. Kvinnor och män med en aktiv beroendeproblematik med eller utan psykisk ohälsa är välkomna hos oss. I dagsläget bor det främst personer över 40 på Kirsebergsgården och många är äldre och det är vanligt med insatser genom hemtjänsten.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Utmaningarna tar aldrig slut, och inte utvecklingsmöjligheterna heller. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad!
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2
Tillträde: Enligt överenskommelse
Arbetet är förlagt till mån-fre på dagtid.
Intervjuer beräknas ske 10/2, 13/2 samt 17/2.Övrig information
I denna rekrytering har vi valt att utesluta det personliga brevet i ansökningsförfarandet för att än mer säkerställa en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Vi ber dig därför att endast bifoga CV i din ansökan.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Innan anställning erbjuds behöver du visa upp examensbevis från efterfrågad utbildning och id-handling: pass eller nationellt id-kort. För de kandidater som blir kallade på intervju kommer denna inbjudan skickas via mail. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
