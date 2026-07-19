Socialpedagoger sökes till stödboende
Carepoint Sweden AB / Behandlingsassistentjobb / Malmö Visa alla behandlingsassistentjobb i Malmö
2026-07-19
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Som behandlingsassistent/socialpedagog hos oss arbetar du med ungdomar från 16-20 år och vuxna som är placerade i våra stödboenden genom SoL, LVU eller LVM via socialtjänsten. Våra klienter kan ha utmaningar som missbruk, psykisk ohälsa, våld i nära relationer, heder och beteendeproblematik. Arbetet sker främst i klienternas egna bostäder och genom att aktivera dem i vardagen. Din roll är att vara en trygg och närvarande vuxen som stödjer klienterna att utveckla sina egna förmågor och skapa en hållbar livsstil. Arbetet är varierande, med både planerade aktiviteter och akuta insatser, och innefattar både dag, kväll- och jourarbete. Eftersom mycket av arbetet är ensamarbete, är det viktigt att du är självgående och har förmågan att strukturera arbetet för att skapa en stabil grund för klienternas framtid.Publiceringsdatum2026-07-19Dina arbetsuppgifter
Bistå i klienternas dagliga rutiner, såsom utbildning, matlagning, sysselsättning, träning och sociala kontakter.
Dokumentera klienters utveckling och skriva rapporter.
Ge emotionellt stöd och främja positivt beteende genom motiverande samtal och lågaffektivt bemötande.Kvalifikationer
Meriterande med erfarenhet inom socialt arbete, gärna med fokus på ungdomar eller vuxna med särskilda behov.
Krav på utbildning inom relevant område, såsom socialpedagog, behandlingsassistent eller socionom.
Perfekt för dig som studerar inom social omsorg.
Kunskap inom lågaffektivt bemötande, ESL, KBT, TMO, ART, RePulse, KSL, FREDA, PATRIARK, SARA och motiverande samtal (MI) är meriterande.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Vi erbjuder:
En arbetsplats där varje dag är unik.
Stöd från ett engagerat team som tillsammans arbetar för att skapa en trygg och positiv miljö för våra klienter.
Möjligheter till kompetensutveckling och påverkan i verksamheten.
Regelbunden handledning genom extern handledare.
Vänligen mejla ditt CV till jobb@carepointsweden.se
och ange "Socialpedagog" i ämnesraden.Övrig information
För denna tjänst krävs ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi går igenom ansökningarna löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden är slut. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Vi välkomnar alla sökande, och vi ser mångfald som en viktig del av vår styrka och utveckling.
Till tjänsten söker vi en heltidsanställning och timanställda. Tillträde enligt överenskommelse.Om företaget
Vi är ett nystartat företag grundat av personer med lång erfarenhet inom socialt arbete och en stark passion för att göra skillnad. Just nu befinner vi oss på en spännande tillväxtresa där grundarna lägger sin själ i verksamheten. Expansion är på gång, med planer att starta upp både HVB-hem och skyddat boende inom kort. Vi söker personal med driv och engagemang som vill vara en del av vår utveckling och framtida satsningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Mejl
E-post: jobb@carepointsweden.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carepoint Sweden AB
(org.nr 559344-5975)
200 39 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10006097