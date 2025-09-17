Socialpedagog TV 100%, Gärdesskolan
2025-09-17
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
I rollen som socialpedagog ingår du i skolans trygghetsteam och har ett nära samarbete med skolans kurator. Du har ett tätt samarbete med kommunens skolsocionom och ingår i det skolsociala teamet i Eda kommun. Du har en skolledare som närmaste chef och ett ansvar för att:
* vara en viktig länk mellan skola, socialtjänst och övriga aktörer i skolans olika arenor
* frånvarokartläggning, utredning och operativt arbete med elever och vårdnadshavare
* kontakta- och uppsöka vårdnadshavare med elever som har skolproblematisk frånvaro
* stötta elever som behöver stöd i att komma till eller tillbaka till skolan efter hög frånvaro
* bistå med förebyggande och tillitsskapande arbete utifrån ett tvärprofessionellt arbetssätt
* erbjuda stödinsatser till vårdnadshavare för att underlätta samarbete runt den enskilda eleven
* stötta elever som är i behov av att få struktur och tillgång till socialt vuxenstöd under skoldagen
* samarbeta med övriga aktörer som finns som till exempel hälso-, sjukvård och fritidssektor
* trygghets- och relationsskapande sociala aktiviteter inom-/utomhus på skoltid och fritidstid
* tillgängliga lärmiljöer och anpassningar av social karaktär på grupp- och organisationsnivå
* arbeta med värdegrundsfrågor eller relationsbyggande sociala aktiviteter under raster
* hitta främjande och förebyggande aktiviteter som motverkar kränkningar, utifrån kränkningsärenden
* åtgärdande arbete med att utreda och följa upp kränkningsanmälningar, både på grupp- och individnivå
* skapa och bygga tillitsfulla relationer mellan elever, medarbetare och vårdnadshavare
* samverka med övrig skolpersonal, lärare, trygghets- och skolsocialt team i verksamhetenKvalifikationer
Vi söker dig som har en slutförd treårig akademisk utbildning på socialpedagogiska programmet (180hp), eller motsvarande folkhögskoleutbildning, alternativt yrkeshögskoleutbildning på två år till behandlingspedagog, fritidsledare, fritidspedagog och beteendevetare. Meriterande om du har en utbildning till socialpedagog på högskolenivå som innehållsmässigt ligger nära socionomutbildningen som arbetsgivaren anser som likvärdig. Tidigare arbetslivserfarenhet av liknande uppdrag från unga med psykosocial ohälsa, behov av vuxenstöd i skolan eller angränsande ses som meriterande.
Kompetensprofil
De personliga egenskaperna har stor betydelse. För att lyckas i rollen som socialpedagog är du en ansvarstagande och trygg person, som brinner för att skapa en trygg skola. En hög grad av mod och personlig mognad krävs för att framgångsrikt kunna leda samtal kring svåra frågor med elever, och deras vårdnadshavare. Som person är du social och du har en helhetssyn för verksamheten med utgångspunkt från elevens bästa. Det är viktigt att kunna agera professionellt och tålmodigt även i mycket svåra och pressade situationer. Några viktiga egenskaper för att arbeta som socialpedagog inkluderar empati, lyhördhet, flexibilitet och förmågan att skapa förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare. Vi ser med fördel att du har god förmåga att skapa positiva, ömsesidiga och förtroendefulla relationer där din roll bidrar till att skapa trygghet för våra elever genom ditt samarbete med olika professioner. Du har kunskap om skolans styrdokument och god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01
Eda kommun
Eda kommun , Bildning
Rektor Gärdesskolan
Rektor Gärdesskolan
Thea Kristiansson thea.kristiansson@eda.se 070-002 67 90
