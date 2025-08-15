Socialpedagog till Vallby förskola
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2025-08-15
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du vara med och forma en förskola där likvärdighet och barnens rätt till utbildning inte bara är ord, utan en levande verklighet? Då är du precis den vi söker! Kom och bidra med din energi, kreativitet och engagemang - tillsammans gör vi skillnad på riktigt!Publiceringsdatum2025-08-15Arbetsuppgifter
Du arbetar på en förskola som berikas av många språk och kulturer med ett interkulturellt förhållningssätt. Vallby förskola består av fem avdelningar som är uppdelade i mindre åldershomogena grupper.
Tillsammans med arbetslagen planerar, genomför och dokumenterar du verksamheten så att både det enskilda barnet och gruppen får sina behov tillgodosedda. Du stöttar de barn som behöver extra stöd i sin utveckling. Du håller fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare kring bland annat trivsel, utveckling, samspel och lärande. Genom en god samverkan med vårdnadshavare skapar vi en helhetsbild av för att anpassa undervisningen utifrån barnens förutsättningar.
Du ansvarar för planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling och samarbetar med övriga aktörer i samhället kopplat till verksamheten. Din kompetens och deltagande i BHT, barnhälsoteamsarbetet, är också viktig och du kommer ha ett särskilt ansvar för det systematiska barnhälsoarbetet. Du kommer få stöd av och ingå i ett nätverk med andra socialpedagoger från Västerås förskolor.
Vi arbetar varje dag för att skapa relationer som ger barnen trygghet i deras tänkande och lärande. Hos oss är barnet alltid i fokus och vi strävar efter att alla barn ska känna att de är betydelsefulla och respekterade.
Din kompetens
Nu söker vi dig som är socionom, beteendevetare eller har liknande akademisk examen. Vi vill att du har erfarenhet av socialt arbete på både individ- och gruppnivå och om du har kunskaper i modern anknytningsforskning är det ett plus. Har du erfarenhet från arbete i förskola och erfarenhet av samtal med barn och/eller föräldrar är det också meriterande. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och även goda kunskaper att hantera dator och andra tekniska hjälpmedel.
Du som söker är engagerad och nytänkande. Du ser till barnens behov och är intresserad och nyfiken på deras sammanhang. Du vet att förändring sker i dialog och att tidigt förebyggande arbete gör skillnad. Därför är dina erfarenheter av arbete med familjer meriterande. Du har även en förmåga att självständigt strukturera och planera dina arbetsuppgifter så att de blir en del av ett systematiskt kvalitetsarbete. Vi vill att du har ett öppet sinne och är nyfiken i mötet med andra människor och kulturer, men också nyfiken på att vara del av något nytt. Dessutom värnar du om ett gott samarbete med andra människor.
Vi erbjuder
Vi är en varm och välkomnande förskola med en stabil och välfungerande organisation, där pedagoger och socialpedagoger samarbetar nära och med stor erfarenhet. Hos oss får du möjligheten att utvecklas i ett kollegialt lärande och vara med och driva det tvärprofessionella arbetet framåt - ett arbete där vi verkligen ligger i framkant.
Läs gärna mer om förskolan här: Vallby förskola - Västerås stad (https://skola.vasteras.se/forskolor/vallby-forskola.html)
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/00474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Emma Cederlöf 021-39 86 26 Jobbnummer
9460632