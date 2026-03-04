Socialpedagog till Sturebyskolans högstadium
2026-03-04
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Arbetsplatsbeskrivning
Sturebyskolan är en F-9-skola med ca 1170 elever belägen i Enskede utanför Stockholm.
Skolans arbete präglas av höga ambitioner, arbetsglädje, höga resultat och ett långt drivet kvalitetsarbete. Skolan har en lång tradition av ett nära samarbete med högskola och universitet och har under årens lopp samarbetat med bl.a. Stockholms universitet och Uppsala universitet i olika skolutvecklings- och forskningsprojekt. För våra professionella lärare är det en självklarhet att utgå från forskning och beprövad erfarenhet i sitt vardagliga arbete. För oss är det viktigt med en arbetsplats som genomsyras av ett professionellt arbetssätt och präglas av glädje och engagemang för varandra och våra elever. Sturebyskolan är en attraktiv skola som är känd för sin höga trivsel bland elever och medarbetare.
Sturebyskolan arbetar med övertygelsen att alla elever kan och ska nå målen. Ett högt deltagande i skolans kvalitetsarbete är en del i vårt gemensamma uppdrag. På skolan har vi en pedagogisk utvecklingsgrupp som arbetar mot skolans verksamhetsmål tillsammans med personal och skolledning.Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker en socialpedagog till Sturebyskolans högstadium. En del av arbetsuppgifterna som socialpedagog innebär att delta på lektioner och raster som stöd för elever; både på individ- och gruppnivå. Du kommer att ha tät kontakt med vårdnadshavare, ett nära samarbete med elevhälsan och personal i åk 7-9. Även samverkan med personal F-9 ingår i uppdraget. En annan viktig del av arbetet är att stötta lärare i sociala frågor samt arbeta förebyggande och främjande mot kränkningar och trakasserier. Du kommer att ansvara för frånvarouppföljning och utredningar av kränkande behandling på högstadiet. Du kommer att ingå i stadiets trygghetsteam och i skolans likabehandlingsgrupp. Du kommer också ansvara för högstadiets elevråd. I tjänsten ingår även att anordna elevsociala aktiviteter på raster.Kvalifikationer
Du ska
• ha för tjänsten relevant utbildning, t ex yrkeshögskoleutbildning eller folkhögskoleutbildning
• ha arbetat som socialpedagog på högstadiet
• ha mycket goda kunskaper och erfarenheter av att arbeta med elever med olika behov av stöd.
• vara flexibel, lågaffektiv och positiv i ditt bemötande
• ha höga förväntningar på dig själv, dina kollegor och dina elever
• ha god samarbetsförmåga och trivas med att arbeta i team och även kunna arbeta självständigt
• alltid ha eleverna i fokus och ser varje elevs styrkor och behov
• ha erfarenhet av förebyggande och främjande arbete mot kränkningar och trakasserier
• tycka att utveckling är berikande och vilja vara med och utveckla verksamheten
• goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift - detta är avgörande för att kunna kommunicera med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Ett positivt förhållningssätt och ansvarstagande är något vi värderar högt. Har du erfarenhet av att handleda kan detta ses som meriterande. Vi lägger också stor vikt vid personliga egenskaper.
