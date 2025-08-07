Socialpedagog till Strövelstorps skola
Ängelholms kommun, Strövelstorps skola / Behandlingsassistentjobb / Ängelholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Ängelholm
2025-08-07
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ängelholms kommun, Strövelstorps skola i Ängelholm
Ängelholm gör det omöjliga möjligt - det är vår vision som ligger till grund för vår framtida utvecklingsresa. Vi vågar tänka och testa annorlunda, göra det unika och oväntade. Vi vet att vi är bäst tillsammans och att det är genom gränsöverskridande samarbete vi når längst. Vi vet också att Ängelholm är en plats med unika möjligheter för fortsatt utveckling.
Med utgångspunkt i vår agila organisationsstruktur siktar vi framåt och uppåt. Vill du vara med och bidra på vår resa? Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
I din roll som socialpedagog kommer du att arbeta förebyggande, främjande och åtgärdande kring våra elever. Detta innefattar arbetsuppgifter kring psykosocial problematik, gruppdynamik, värdegrund och elevsamtal. Det ingår även att vara närvarande och aktiv på raster och i andra miljöer samt att skapa relationer till eleverna. Du kommer ansvara för att hjälpa och leda eleverna i att lösa konflikter och i det ingår att utveckla våra elevers sociala förmåga.
Du kommer att ha en aktiv roll i skolans elevhälsoteam, där kartläggning, utredning, dokumentation och analys är en del av dina arbetsuppgifter. Du ansvarar också för att följa upp elevernas närvaro i samverkan med vårdnadshavare och lärare.
Du har en drivande roll i vår trygghetsgrupp, vars syfte är att arbeta främjande och förebyggande för elevernas upplevelse av en trygg och säker skola. Du utreder och dokumenterar kränkningsärenden samt följer upp dessa ärenden löpande. Dessutom ansvarar du för genomförande av enkäter och undersökningar, samt är delaktig i redovisning och analysarbete kring dessa.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog eller har erfarenhet av arbete som arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Har du dessutom erfarenhet inom skolan så är det meriterande.
Vi söker dig som är en god ledare men också är en social lagspelare. Du är en ödmjuk medmänniska som inger trygghet och bemöter omgivningen med att alla kan och vill. Det är viktigt för oss att du är lyhörd, lösningsorienterad och kreativ samt möter varje elev utifrån dennes individuella förutsättningar.
Vi förutsätter även att du, liksom vi, ser det som en självklarhet att yrkesrollen innefattar:
• ett tryggt ledarskap och ett etiskt förhållningssätt förankrat i läroplanens värdegrund
• att man har god förmåga att etablera och utveckla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
• att utveckling och kollegialt lärande är grund för fortsatt lärande
• att man ser arbetslaget som ett naturligt sammanhang att samverka i
ÖVRIGT
För att bli aktuell för tjänsten måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Har du erhållit företrädesrätt i Ängelholms Kommun, ska du ange detta i din ansökan.
Tjänsten tillsätts under förutsättning av erforderliga beslut.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Ängelholms kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka online via länk i annonsen.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1379256". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ängelholms kommun
(org.nr 212000-0977) Arbetsplats
Ängelholms kommun, Strövelstorps skola Kontakt
Rektor
Pernilla Andersson pernilla.andersson@engelholm.se 0431-87000 Jobbnummer
9449507