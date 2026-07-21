Socialpedagog till Stödteam vuxna
Burlövs kommun, Socialt stöd och behandling / Behandlingsassistentjobb / Burlöv Visa alla behandlingsassistentjobb i Burlöv
2026-07-21
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Burlöv är en spännande kommun i tillväxtregionen mellan Malmö och Lund. Vi har en nära organisationskultur som möjliggör och betonar samarbete, innovation och ett hållbart arbetsliv. Tillsammans utvecklar vi verksamheten och skapar värde för våra medborgare.
Vill du vara med och bygga det attraktiva, tillgängliga, hållbara och trygga Burlöv?
Individ och familjeomsorg består av myndighetsutövning, familjebehandling, socialt stöd och service. Samverkan är en förutsättning för vårt arbete och en viktig del av vårt uppdrag. Gemensamt hittar vi individuella lösningar med fokus på det förebyggande. I vårt aktiva utvecklingsarbete förenklar vi för medborgare och medarbetare genom digitala lösningar.
Vill du vara med och utveckla socialtjänsten så att vi tillsammans kan möta morgondagens utmaningar?
Gör skillnad i vårt samhälle. Bli en del av vårt team!
Är du redo att vara en positiv kraft för förändring? Vi söker nu en engagerad socialpedagog till vårt relativt nystartade Stödteam Vuxna. En unik möjlighet att vara med från början forma det team som ska göra skillnad för många.
Tveka inte, vi väntar på din ansökan!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-21Arbetsuppgifter
Som en del av vårt team kommer du att arbeta nära varje enskild person och bidra till att de når sin fulla potential och ett självständigt liv. Målgruppen är vuxna med stödbehov utifrån social utsatthet, till exempel till följd av psykisk ohälsa eller beroendeproblematik m.m.
Du använder ditt pedagogiska förhållningssätt för att skapa delaktighet och främja självständighet hos våra brukare. Ditt arbete kommer att vara varierat och inkluderar att arbeta direkt i brukarens hem för en trivsam hemmiljö, i gemensamhetslokaler och på olika arenor där människor möts. Du motiverar till aktiviteter och sysselsättning för att motverka ofrivillig ensamhet och utanförskap. Du ska bistå och vara ett stöd till brukaren att ta emot och genomföra förändringar utifrån dennes enskilda förmåga för att skapa en fungerande vardag.
Arbetet kräver dokumentation enligt socialtjänstlagen och andra administrativa arbetsuppgifter. Samverkan med interna och externa samverkanspartners är en viktig del och ingår i arbetet för att nå bästa resultat.
Som medarbetare i Stödteam Vuxen kommer du att ha schemalagd arbetstid, vilket innebär vardagar, helger och kvällar. Ensamarbete kan förekomma. I tjänsten ingår schemalagd beredskap i hemmet. I beredskapen i hemmet är du ett stöd för brukarna men du ingår även i kommunens krisstöd vid oförutsedda händelser. Till ditt stöd finns samordnare som arbetsleder och handleder i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är social- eller behandlingspedagog eller annat arbetsgivaren bedömer likvärdigt. Du har minst två års eftergymnasial utbildning.
Det är meriterande om du har:
• Kunskap och erfarenhet av MI, ESL samt lågaffektivt bemötande mm.
• Kunskap och erfarenhet av arbete med målgruppen.
• Kunskap och erfarenhet av metoden Bostad Först.
För att nå framgång i ditt arbete hos oss i Stödteam Vuxna behöver du ha en positiv människosyn och stort engagemang. Du ser möjligheter i utmanande situationer och ser det positiva i att få samarbeta och ingå i ett prestigelöst team där vi lär av varandra. Du måste kunna arbeta självständigt, ansvarsfullt och vara trygg i att fatta egna beslut utifrån rådande situation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: 261001 eller enligt överenskommelse.
Tjänsten är en deltidsanställning på 80%.
Vill du veta mer om Burlövs kommun välkomnar vi dig till www.burlov.se.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Om du har skyddad identitet, kontakta ansvarig för rekryteringen enligt annonsen för besked om hur du ska gå till väga för att skicka in dina ansökningshandlingar.
När du söker jobb hos oss kommer vi, innan eventuell anställning, att be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister.
Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor. Har du inget aktuellt utdrag så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten.
För att ta del av Burlövs kommuns lönestatistik besök: https://burlov.se/naringslivarbete/jobbahososs/lonestatistik.4.7f27b6c219e6306263d425cc.html Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336952". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Burlövs Kommun
(org.nr 212000-1025)
Box 53 (visa karta
)
232 21 ARLÖV Arbetsplats
Burlövs kommun, Socialt stöd och behandling Kontakt
Samordnare
Eva-Marie Friberg Eva-marie.friberg@burlov.se +46406256114 Jobbnummer
10008552