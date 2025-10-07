Socialpedagog till Polhemsgymnasiet
2025-10-07
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Polhemsgymnasiet ligger på livliga och kunskapsintensiva Lindholmen och har ett välutvecklat samarbete med sina grannar som utgörs av andra gymnasieskolor, Chalmers, IT-universitetet och diverse företag. Genom studiebesök, gästföreläsningar och gymnasiearbeten på olika företag inspireras våra elever, får ett eget kontaktnät och en kännedom om vad vidare studier och kvalificerade yrken innebär. Vi har också ett brett internationellt kontaktnät och utbyten med andra länder.
Polhemsgymnasiet är vackert belägen på Norra Älvstranden. Skolan har fyra högskoleförberedande program samt IM-programmet, cirka 1 700 Elever och 130 anställda.
Bli vår nya Socialpedagog till Introduktionsprogrammet
Är du en relationsbyggare med ett brinnande engagemang för att se unga växa och lyckas? Vill du vara med och skapa en trygg och strukturerad skoldag som leder till ökad närvaro och kunskapsutveckling? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en socialpedagog till Introduktionsprogrammet på Polhemsgymnasiet. Hos oss får du en nyckelroll i arbetet med att ge våra ungdomar hopp och framtidstro.
Om Rollen och Ditt Uppdrag
Som socialpedagog kommer du att arbeta nära våra elever, lärare, skolledning, elevhälsan och övrig personal på Introduktionsprogrammet. Din främsta uppgift är att, i nära samarbete med lärarna, stödja elevernas kunskapsutveckling och sociala färdigheter. Tillsammans med övriga mentorer har du en övergripande koll på elevernas studiesituation och fungerar som en viktig länk mellan hemmet, skolan och eleven.
Dina ansvarsområden inkluderar:
• Aktivt främja närvaro genom att erbjuda en trygg och strukturerad vardag i klassrum och under raster.
• Förebygga frånvaro genom daglig avstämning och enskilda samtal om närvaro och skolsituation.
• Delat mentorskap för en grupp elever.
• Samverka med undervisande lärare för att följa upp studier och stötta elevernas kunskapsutveckling.
• Stödja eleverna på gruppnivå och finnas med i undervisningen.
• Riktade insatser kopplat till identifierade elevgrupper utifrån behov.
• Vara en aktiv del av elevhälsans arbete med att åtgärda och följa upp frånvaroärenden.
• Vara en drivande kraft i värdegrunds- och likabehandlingsarbetet.
• Tillsammans med övrig personal ansvara för att skapa en trygg och inkluderande skolmiljö.
• Samverka med vårdnadshavare och externa aktörer vid behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som socialpedagog. Du har erfarenhet av arbete med ungdomar och unga vuxna i skolmiljö.
Vem Är Du?
Vi söker dig som drivs av att se ungdomar lyckas och växa. Du är en person som naturligt skapar trygghet och förtroende och är skicklig på att bygga starka relationer. Du gillar att ta egna initiativ och har förmågan att se lösningar där andra ser hinder.
Du trivs med att ingå i ett arbetslag och ser värdet av att tillsammans med andra planera allt från skolvardagen till schemabrytande aktiviteter.
Meriterande är om du har erfarenhet av att ha arbetat på Introduktionsprogrammet tidigare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga i mötet med elever och kollegor.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Sista dag att ansöka är 2025-10-21
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen
Rektor
Magnus Fagerström magnus.fagerstrom@educ.goteborg.se 031-367 24 08
9545622