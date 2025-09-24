Socialpedagog till Öppenvårdsenheten barn och unga
2025-09-24
, Dals-Ed
, Åmål
, Mellerud
, Årjäng
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bengtsfors kommun i Bengtsfors
Bengtsfors kommun - en plats att trivas och växa i!
I hjärtat av Dalsland, omgiven av sjöar och vacker natur, ligger Bengtsfors kommun. Här kombineras livskvalitet med utvecklingsmöjligheter i en trygg och välkomnande miljö. Bengtsfors är kanske mest känt för sina natursköna omgivningar och sina (399) sjöar som täcker cirka 17 procent av arean samt Dalslands kanal som rinner genom flera orter i kommunen. Kommunen har fem tätorter varav Bengtsfors är centralorten. De övriga orterna är Dals Långed, Billingsfors, Bäckefors och Skåpafors.
Bengtsfors kommun är kommunens största arbetsgivare och tillsammans arbetar vi för att skapa en hållbar och attraktiv kommun för våra medarbetare, invånare och företagare. Vi värdesätter glädje i arbetet och strävar efter att skapa en attraktiv arbetsmiljö med hög trivsel och engagemang - dessutom på en av Sveriges mest natursköna platser.
Välkommen till Bengtsfors kommun!
Hej där! Nu utökar vi vår arbetsgrupp.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Vi söker en engagerad socialpedagog till vårt fantastiska team på Öppenvårdsenheten barn och unga i Bengtsfors. Här får du chansen att verkligen göra skillnad för både stora och små Bengtsforsbor!
Din roll
Som socialpedagog hos oss är du med och stöttar barn och unga i deras vardag. Du kommer att finnas där när det behövs som mest, och bidrar med stöd, vägledning och en gnutta humor (för vi vet att ett skratt ibland kan göra underverk!). Ditt engagemang hjälper barn och unga och deras familjer att navigera livet med styrka och självförtroende. Du kommer att samverka med flera andra aktörer som kan vara en del i barn och ungdomars liv. Bengtsfors kommun är också en del i Backa barnet Dalsland, som är ett arbetssätt att tidigt upptäcka barn och unga som kan vara i behov av stöd. Detta i en samverkan mellan olika proffesioner som kommer i kontakt med barn och unga. Gå gärna in och läs på: backabarnetdalsland.se för mer information.
Vem är du?
Vi söker dig som är nyfiken, kreativ och tycker om att jobba med människor och då framför allt barn, unga och familjer. Du har kanske tidigare erfarenhet inom socialt arbete, familjebehandling och att jobba med förebyggande insatser. Men framförallt har du ett stort hjärta och viljan att bidra till en trygg och meningsfull tillvaro för barn och unga i vår kommun. Vi sätter stort värde på personlig lämplighet och att du ska vara nästa pusselbit till vår redan inarbetade grupp.
Du ska vara utbildad socialpedagog och har erfarenhet av liknande arbete. Körkort är ett krav.
Varför Bengtsfors?
Sjöar, natur och friluftsaktiviteter är vardag här. Dalslands kanal slingrar sig genom vår omgivning och erbjuder fantastiska omgivningar. Varför inte besöka någon av våra konstnärer eller konsthantverkare? Här finns allt från tradition till innovation!
Vad erbjuder vi?
Förutom en fantastisk arbetsmiljö med 750 härliga kollegor, erbjuder vi ett boende som både ligger nära naturen och är prisvärt. Vi satsar på mångfald och arbetar för att skapa en inkluderande arbetsplats där just din bakgrund och erfarenhet är viktiga byggstenar i vårt utvecklingsarbete.
Intresserad?
Om du känner att detta är rätt plats för dig, tveka inte att höra av dig! Vi ser fram emot att matcha din färgstarka personlighet med vår ambition att sätta medborgarnas behov i centrum. Vi lovar att kaffet alltid är varmt och kollegorna alltid redo för en fikastund med skratt och gemenskap.
Välkommen till oss i Bengtsfors - där ditt arbete betyder något varje dag!
