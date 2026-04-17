Socialpedagog till mellan- och högstadiet
Vill du göra skillnad varje dag? Vi söker en socialpedagog till Byängsskolan / Täby Parkskolan!
Är du en trygg vuxen som brinner för att skapa en inspirerande vardag för unga? Vill du dessutom vara med på vår spännande resa när vi flyttar till helt nya lokaler i Täby Park? Då kan du vara den vi söker!
Byängsskolan är en fristående F-9 grundskola med cirka 800 elever och över 100 anställda. Vi har en lång tradition av kvalitet och trygghet i Täby. Byängsskolan är och ska fortsätta vara en arbetsplats där man trivs och stannar länge. Vi månar om vår ambitiösa och professionella personal och vi har en hög trivsel bland både personal och elever.
Just nu är verksamheten fördelad på 14 olika hus, men i januari 2027 flyttar vi in i en helt ny skola i den växande stadsdelen Täby Park. Där kommer vi för första gången att vara samlade under ett och samma tak i en modern och genomtänkt lärmiljö.
Din roll hos oss
Som socialpedagog på cirka 75% får du en nyckelroll i att stötta våra elever på mellan- och högstadiet. Du är en närvarande kraft i elevernas vardag som bidrar till studiero och trygghet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Stöd: Du finns nära eleverna i deras vardag för att stötta och vägleda. Du är en aktiv vuxen i att stötta elever med hög frånvaro att vända trenden och öka sin närvaro.
Konflikthantering: Du arbetar aktivt med att lösa konflikter och förebygga kränkningar, bland annat genom vårt forskningsbaserade arbete med Olweusprogrammet.
Samverkan med EHT: Du arbetar i nära samarbete med skolans Elevhälsoteam för att bidra med din kunskap om elevernas sociala situation.
Utredningar och avlastning: Du deltar i utredningar och har kontakt med pedagogerna, elevassistenter och vårdnadshavare.
Kontakt med andra aktörer: Du kommer vid behov att ha kontakt med andra aktörer kring våra elever, till exempel socialtjänsten, habiliteringen, fältarna och polisen.
Vem är du?
Vi söker dig som vill göra skillnad varje dag och skapa en trygg och inspirerande vardag för våra elever.
Kvalifikationer och egenskaper:
Du är en trygg, engagerad och relationsskapande person som trivs i samarbetet med både elever och kollegor.
Du är flexibel och lösningsorienterad och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Ditt ledarskap är tydligt och närvarande, och du inspirerar eleverna att våga prova nytt och utvecklas.
Du tycker om att arbeta i team, bidra till helheten och vara delaktig i skolans långsiktiga utveckling.
Du har ett intresse för elevers lärande och vill utveckla ditt arbete mot skolans uppsatta mål.
I denna rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Inför tillsättning genomförs kontroll av utdrag från polisens belastningsregister.
Vi ligger geografiskt nära Täby Centrum med goda kommunikationer både till vår nuvarande plats och till vår nya skola i Täby Park.
Vi behandlar ansökningar löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Välkommen till Byängsskolan - där vi tillsammans bygger framtiden i Täby Park! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: jobb@byangsskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Socialpedagog". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Byängsskolan AB
(org.nr 556756-3316)
Marknadsvägen 299 (visa karta
)
183 79 TÄBY Arbetsplats
Byängsskolan AB Kontakt
Birgitta Hesselgren birgitta.hesselgren@byangsskolan.se 0854470700 Jobbnummer
9862462