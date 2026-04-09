Socialpedagog till Marks Gymnasieskola
2026-04-09
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar.
Marks Gymnasieskola ligger i moderna lokaler mitt emellan Skene och Kinna i Marks kommun. Skolan som har cirka 1000 elever har ett brett utbud av både högskoleförberedande- och yrkesprogram samt flera idrottsutbildningar. Här finns även anpassad gymnasieskola.
Skolan ligger i Kunskapens hus som även inrymmer kulturskola och vuxenutbildning.
Fokus: Relationell kompetens och pedagogiskt stöd
Välkommen till en verksamhet där vi sätter elevernas lärande och välmående i centrum genom prestigelöst samarbete och kollegialt lärande. Vi söker dig som drivs av att göra skillnad i komplexa skolsituationer på vårt introduktionsprogram.
Som socialpedagog arbetar du i hjärtat av vår verksamhet med fokus på elever i en mindre grupp på individuellt alternativ. Din roll är att vara en trygg länk mellan elev, skola och vårdnadshavare.
I rollen förväntas du:
* Använda din relationella kompetens för att skapa motivation i en trygg gemenskap.
* Finnas med som en pedagogisk stödresurs direkt i undervisningen.
* Agera mentor med ett coachande förhållningssätt och arbeta salutogent för att stärka elevernas närvaro.
* Navigera och samordna insatser i de nätverk som omger eleven.Kvalifikationer
Vi söker en professionell yrkesutövare med förmåga att läsa av och agera i utmanande miljöer.
Vi kräver:
* Utbildning: Examen som socialpedagog, socionom eller annan relevant högskoleutbildning.
* Erfarenhet: Dokumenterad hög kompetens av arbete med ungdomar och specifikt elever inom NPF och/eller med problematisk skolbakgrund.
* Metodisk skicklighet: Du har ett coachande förhållningssätt och är van vid administrativ dokumentation i en digital miljö.
* Personlig förmåga: Du är flexibel, nyfiken och besitter en exceptionellt god relationell förmåga.
Meriterande:
* Fördjupad utbildning inom NPF eller problematisk skolgång.
Stor vikt läggs vid din personliga lämplighet och förmåga att hitta pedagogiska nycklar där andra ser hinder.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23 Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C317445". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504)
Marks kommun
)
511 80 KINNA Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Marika Blomquist marika.blomquist@mark.se 0320-217485
