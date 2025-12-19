Socialpedagog till Malmö Restaurangskola
2025-12-19
Vi på Malmö Restaurangskola söker en socialpedagog som vill göra skillnad för elever i deras skolvardag. Tjänsten är en visstidsanställning på heltid till slutet av höstterminen 2026.Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog arbetar du med att stödja och motivera elever, både på grupp- och individnivå. I samverkan med lärare och andra medarbetare på skolan utformar och utvecklar socialpedagogen skolans lärmiljö i syfte att skapa en trygg och stimulerande verksamhet som bidrar till elevernas lärande och utveckling. Du arbetar med skolans värdegrund och deltar aktivt i skolans utvecklingsarbete. Vidare bidrar du till en helhetssyn där samhälle, grupp och individ samverkar.
I din roll som socialpedagog på Malmö Restaurangskola är ditt huvudsakliga uppdrag att arbeta förebyggande och åtgärdande mot kränkningsärenden, med särskilt fokus på skolans anpassade verksamhet. Tillsammans med kurator, mentor eller på egen hand arbetar du med insatser för eleverna, och verkar för en trygg och inkluderande skolmiljö. Vidare innefattar dina arbetsdagar strukturerat samarbete med övrig personal på skolan, i synnerhet lärare och elevhälsa.KvalifikationerKvalifikationer
• Adekvat eftergymnasial utbildning omfattande minst två års heltidsstudier (120hp eller tvåårig yrkesutbildning)
• Tidigare erfarenhet av liknande arbete
• God insikt i skolans mål och kvalitetsarbete
• God digital kompetens
• God svenska i tal och skrift.
Meriterande:
• Utbildning inom intellektuell funktionsnedsättning, beteendevetenskap eller liknande utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete med ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.
Som socialpedagog hanterar du komplexa frågor och hittar lösningar som främjar trygghet, delaktighet och välmående för elever. Du har god förståelse för människors olika förutsättningar och anpassar ditt förhållningssätt efter individens behov. Vidare är du flexibel, ser möjligheter i förändringar och använder ny information för att utveckla stödinsatser. Genom ett relationsskapande och inkluderande arbetssätt bygger du förtroende och samarbetar med elever, kollegor och andra professioner. Du värdesätter olikheter och förstår hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar en själv och andra.
Om arbetsplatsen
Malmö Restaurangskola är ett yrkesgymnasium i centrala Malmö. Här utbildar vi elever som ser en framtid inom restaurang- och livsmedelsbranschen med dess olika inriktningar bestående av matlagning, catering, delikatesser, servering, bageri och charkuteri. Skolan erbjuder nationellt program, introduktionsprogram samt en anpassad gymnasieskola. Vi är inte bara en skola utan driver även två välbesökta lunchrestauranger och ett eget konditori. För oss är det lika självklart att verka för stadens sociala hållbarhet som att välja miljömässigt hållbara och rättvist producerade råvaror för en bättre värld.
Vill du veta mer om oss? Besök Malmö Restaurangskola - Malmö stad
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen är en av tre skolförvaltningar i Malmö stad. Vi ansvarar för utveckling och genomförande av gymnasieskola och vuxenutbildning. Idag är vi cirka 1800 medarbetare och vi finns i hela Malmö. Vi arbetar för att ungdomar och vuxna ska nå målen för sin utbildning och bli aktiva i vårt samhälle. Vi finns för att skapa bästa möjliga förutsättningar för Malmöborna att kunna växa genom livslångt lärande.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Du beställer utdraget via Polisens hemsida på https://polisen.se/belastningsregistret?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Malmö stad Kontakt
Biträdande Rektor
Anette Sonntag Anette.Sonntag@malmo.se 0768-787765 Jobbnummer
9657056