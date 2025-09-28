Socialpedagog till HVB Villa Poppel
2025-09-28
Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor kommer du att arbeta med tillsyn och motiverande och stödjande insatser för ungdomar, 13-21 år. Du är involverad i många delar som berör den unge och kommer även att vara en del av det nätverk av professionella som finns kring våra ungdomar såsom socialtjänst, skola, sjukvård samt anhöriga och vänner. Du arbetar med att upprätta genomförandeplaner och föra journalanteckningar, samt håller i samtal med den unge och dess nätverk. Arbetet är brett och innefattar även arbetsuppgifter som lokalvård och annat som rör verksamhetens drift.
Du förväntas och får möjlighet att medverka till att barn och unga får ett tryggt och professionellt bemötande. Arbetet kräver att du är aktiv och verkar för god kvalitet och verksamhetsutveckling i syfte att stimulera och motivera den unge till att utveckla sina förmågor. Vägledning och handledning i ärenden ges av såväl teamledare, extern handledare samt samverkanspsykolog från BUP.
På Villa Poppel skapas starka band mellan ungdomar och personal då vi har många långvariga placeringar. Villa Poppel är ungdomarnas hem och detta bidrar till att skapa en familjär och hemtrevlig miljö där personal är extra viktig och betydelsefull. Villa Poppel är så mycket mer än ett HVB - det är en plats där drömmar om ett bättre liv är ständigt påtaglig och verklig. Att vara en på Villa Poppel, är att vara en inkluderad del i gänget.
Arbetet är förlagt till natten mellan 20:30-07:15, helger ingår.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen från en eftergymnasial utbildning inom socialt arbete, exempelvis behandlings- eller socialpedagog alternativt en annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och relevant för uppdraget. Därutöver ska du ha erfarenhet av socialt arbete mot målgruppen barn och unga.
Eftersom vårt arbete innebär mycket kommunikation, både i form av skriftlig dokumentation och samtal, är goda kunskaper i det svenska språket i såväl tal som skrift samt god kommunikativ förmåga ett krav. Du har även B-körkort och vana av manuell växellåda.
Ett gott bemötande, empati och en förmåga att möta ungdomen "där den är", är viktiga egenskaper hos den vi söker. Du är samarbetsinriktad, lyhörd och arbetar för att skapa ett gott arbetsklimat. Du reflekterar över dina egna handlingar samt är trygg i att både ge och ta feedback. Du är strukturerad men har samtidigt en hög nivå av flexibilitet, både vad det gäller bemötande i olika situationer och förändrade omständigheter. Det är viktigt att du är trygg och stabil i dig själv med känslorna under kontroll, även i mer utmanande situationer och har ett professionellt men personligt förhållningssätt. Du ska kunna sätta tydliga gränser, samtidigt som du är lågaffektiv och lyhörd.
Meriterande:
• Kunskap, utbildning och/eller erfarenhet MI, Repulse, HAP, CPU, Connect eller andra förhållningssätt/metoder gällande arbete med barn och unga
• Erfarenhet av kvalificerat arbete med ungdomar, exempelvis från HVB.
Om arbetsplatsen
Villa Poppel är ett HVB i socialtjänstens regi, med 12 platser där barn och unga mellan 13-21 år kan vara boende för att erbjudas självständighetsträning och omsorg utifrån ungdomens individuella behov. Beslut och biståndsbedömning ligger till grund för själva placeringen enligt SoL eller LVU och görs av ansvarig socialsekreterare i dialog med den unge, vårdnadshavare och ansvarig på boendet. Vårt uppdrag är att förbygga destruktivt beteende samt skapa trygghet som möjliggör positiva förändringar i den unges liv.
Vårt omsorgsarbete präglas av en stark värdegrund och tro på barn och ungas förmåga och inte minst inneboende rättigheter, resurser och styrkor. I vårt arbete är FN:s konvention om barns rättigheter vägledande.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: TV. Tjänsten inleds med 6 månaders provanställning.
Omfattning: 50%
Antal tjänster: 1
Tillträde: Snarast enligt överenskommelse. Övrig information
Intervjuer sker löpande.
Innan anställning behöver du visa upp examensbevis/studieintyg från efterfrågad utbildning, id samt utdrag ur Polisens belastningsregister.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
