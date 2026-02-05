Socialpedagog till Hahrska gymnasium
Västerås kommun / Behandlingsassistentjobb / Västerås Visa alla behandlingsassistentjobb i Västerås
2026-02-05
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västerås kommun i Västerås
, Örebro
eller i hela Sverige
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vill du ha ett arbete där du får göra skillnad för människor? Välkommen att söka tjänst som socialpedagog hos oss! Publiceringsdatum2026-02-05Arbetsuppgifter
I rollen ingår att tillsammans med elevhälsoteam ansvara för skolans trygghetsarbete. Arbetet innebär att planera och genomföra rastaktiviteter samt andra gruppstärkande insatser, organisera trygghetsvandringar och leda gruppövningar. Du genomför även enkäter och intervjuer i syfte att kartlägga elevers upplevelser och bidra till en tryggare skolmiljö.
Vidare ingår mentorskap för elever inom yrkesintroduktionen på bygg- och anläggningsprogrammet. Du stöttar, coachar och motiverar denna elevgrupp i såväl yrkeskurser sin grundskolekurser och gymnasiegemensamma ämnen, med fokus på praktiskt, teoretiskt och socialt lärande.
I uppdraget ingår även att vara stöd för elever och vårdnadshavare i sociala frågor samt att arbeta förebyggande och främjande med målet att öka elevers skolnärvaro och skapa förutsättningar för långsiktig skolframgång.
Din kompetens
Vi söker dig som har en genomförd gymnasieutbildning. Du har en bakgrund och erfarenhet från arbete i byggbranschen och har goda kunskaper att hantera dator och andra tekniska hjälpmedel. Har du erfarenhet av arbete inom skolverksamhet, trygghetsarbete inom gymnasieskola eller undervisa elever på bygg-och anläggningsprogrammet ser vi det som meriterande. Det är en fördel för tjänsten om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av särskilt stöd.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett engagerat team med nära samarbete mellan skolledning, lärare och elevhälsa. Här får du arbeta i en varm och utvecklande miljö, mitt i centrala Västerås, där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för våra elever och för varandra.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
(https://www.vasteras.se/jobbochkarriär)
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
Vikariat som sträcker sig ill 2027-12-03
Löpande urval sker under ansökningstidens gång.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/00073". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västerås kommun
(org.nr 212000-2080) Arbetsplats
Västerås stad, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Enhetschef/rektor
Claudia Kraft claudia.kraft@vasteras.se 021-39 44 56 Jobbnummer
9725278