Socialpedagog till Brickebackens skola
2025-09-22
Vi söker dig som med engagemang och glädje vill arbeta i vår verksamhet och som kan fungera som en social resurs i klass och på fritids utifrån din utbildning och kompetens. Du förväntas skapa goda relationer med elever, vårdnadshavare och med dina kollegor. Tillsammans med oss formar du den bästa lärmiljön på en skola som präglas av flexibilitet och stor pedagogisk frihet.Publiceringsdatum2025-09-22Om tjänsten
Du kommer att dela din tid mellan att vara resurs i vår flexgrupp/resursskola och att arbeta på fritids. Ditt uppdrag kommer att vara inriktat på att i första hand arbeta med elevernas sociala förmågor men även stötta dem i inlärningen. Du kommer vara en länk mellan elever och vårdnadshavare kring vissa elever. Du kan också få uppdrag från elevhälsan kring vissa elever.
Exempel på arbetsuppgifter:
• du stödjer och leder elever i deras kunskaps- och sociala utveckling
• du arbetar utifrån ett förebyggande perspektiv
• du planerar, genomför och utvärderar aktiviteter i grupp på fritids utifrån verksamhetsområdet
• du genomför samtal i såväl grupp som enskilt
• du arbetar individanpassat utifrån elevernas behov
• du samarbetar med övriga aktörer i samhället kopplade till verksamheten
• ditt arbetssätt och dina metoder grundar sig på teori, beprövad erfarenhet och forskning
• du deltar i kompetensutveckling kopplade till uppdraget
• du känner till och följer verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
• du arbetar och dokumenterar i de verksamhetssystem som finns
Om arbetsplatsen
Brickebackens skola har ca 250 elever och 50 personal. Vi satsar på en hög grundbemanning och små klasser och det finns ett EH team med specialpedagoger, speciallärare, kurator och skolsköterska. Vi är en intraprenad tillsammans med Brickebackens anpassade grundskola. Vi delar lokaler och samarbetar kring elever när möjlighet finns. Länk till skolans hemsida: brickebackensskola@orebro.se
Inom Förskole- och grundskoleförvaltningen arbetar cirka 4530 medarbetare. Vi möter de unga örebroarna från första dagen i förskolan till sista dagen i grundskolan. Vi ansvarar tillsammans för att bidra till att skapa likvärdiga förutsättningar för de unga örebroarna och lägger grunden till ett lärande som sträcker sig genom hela livet. Med tillit och mod bygger vi våra förskolor och skolor tillsammans. Vi tar oss an framtidens utmaningar, för varje barns bästa.Kvalifikationer
Som person är du trygg och stabil i din yrkesroll. Självständighet och strukturerat arbete är viktiga egenskaper för att trivas i rollen. Du behöver ha mycket god förståelse för din roll och dem personerna du finns till för, samt kunna anpassa ditt sätt att kommunicera utifrån vem du möter i samtal. Som socialpedagog är det viktigt att du är bra på att samarbeta med andra.
Vidare behärskar du det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med barn, vårdnadshavare och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. För att kunna dokumentera krävs även god datavana.
• adekvat högskoleexamen på 180 hp som socionom/socialpedagog eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• kompetens och erfarenhet av pedagogiskt arbete
• kompetens och erfarenhet av att arbeta med vårdnadshavare
• kompetens eller erfarenhet av arbete med elever med NPF diagnoser
Meriterande:
• arbete i skola och på fritids, i särskild undervisningsgruppTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: 15 oktober eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
Övrig information
Om du erbjuds anställning inom barnomsorg, förskola eller skola är du skyldig att visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Bifoga legitimation eller intyg från genomförd högskoleutbildning.
Läs mer om hur det är att jobba i Örebro kommun på orebro.se/jobb.
Intervjuer sker löpande och kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 1 oktober.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
