Socialpedagog till barn- och elevhälsan
2025-08-12
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Alingsås kommun vill vi ge barn och elever de allra bästa förutsättningarna för lärande och en positiv framtidstro. Som en nystartad satsning fokuserar nu kommunen särskilt på att få elever med hög skolfrånvaro att återgå till lärande och undervisning. Vi vet genom forskning att god skolnärvaro är en friskfaktor för elevers lärande, mående och utveckling.
Enheten för barn- och elevhälsa söker nu fyra socialpedagoger som får vara med att starta upp och utforma ett operativt arbete på förvaltningens högstadieskolor med fokus på att öka elevernas skolnärvaro.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* En kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* Möjlighet att delvis arbeta på distans
Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
I din roll som socialpedagog arbetar du med beteende- och förändringsprocesser för att öka elevernas närvaro i skolan med fokus på våra nationella mål om lärande och undervisning.
Du kommer att arbeta strukturerat med riktade insatser på individnivå för de elever som har en skolfrånvaro på 50 till 100 procent, men kan även komma att arbeta förebyggande med generella insatser. Du arbetar medvetet med att skapa goda relationer till eleverna och vårdnadshavarna där trygghetsskapande arbete är en självklarhet för att få elever att återgå till undervisning. Du verkar i de miljöer där eleverna finns, så även i korridorer/gemensamma ytor för att bygga relation till eleverna på skolan. Du ser vårdnadshavarna som en resurs i ditt arbete och du har alltid elevens bästa för ögonen.
Som socialpedagog arbetar du i nära samverkan och dialog med skolans rektor, elevhälsoteam, elevernas mentorer, eleverna och deras vårdnadshavare. Vid behov tar du initiativ och samverkar även med andra aktörer såsom exempelvis socialtjänsten och Ungas psykiska hälsa (UPH).
Du arbetar på kommunens högstadieskolor, men även med fokus på elever i årskurs 6 och då särskilt på övergången mellan årskurs 6 och 7. Uppdragen får du av rektor som leder arbetet ute på skolorna.Kvalifikationer
Krav för tjänsten:
* Utbildad socialpedagog
* Erfarenhet av att arbeta med barn och elever i svårigheter såsom NPF och skoldistansering
* Tidigare erfarenhet av att arbeta med ungdomar i skolmiljö
Meriterande är om du har utbildning inom KBT eller specialpedagogik.
Som person är du van att arbeta strukturerat, medvetet och självständigt. Ditt perspektiv utgår från barnens och elevernas rätt till utbildning.
