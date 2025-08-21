Socialpedagog till Ängetskolan

Örnsköldsviks kommun / Behandlingsassistentjobb / Örnsköldsvik
2025-08-21


På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.

Ängetskolan är en 4-9 enhet med drygt 450 elever.

Vi har hög behörighet i lärargruppen vilket ger goda förutsättningar till utvecklingsarbete. Vi har ett positivt arbetsklimat där eleven är i fokus.

Publiceringsdatum
2025-08-21

Dina arbetsuppgifter
Att vara socialpedagog innebär att du skulle ha ett uppdrag med fokus på elever med problematisk skolfrånvaro, vara en resurs för att göra de främjande åtgärder som vi vet är rätt väg att gå för att bryta isolering. Du arbetar i vårt närvaroteam med skolsköterska och skolkurator.

Socialpedagogen ska finnas som en resurs att göra hembesök, kontakta föräldrar och skriva planer för elever. Kanske hämta, möta upp elever, hitta alternativa umgängessätt (promenader, Teams-möten etc.) samt skapa hållbara scheman för dessa elever.

Fokus kommer vara på:

- vara en trygg vuxen på skolan och finnas tillgänglig för eleverna.
- finnas till för elever med frånvaroproblematik
- fånga upp tidiga signaler
- kartlägga behov
- se över framtida åtgärder som behövs på enheten

Kvalifikationer
Du behöver ha en minst 3-årig högskoleutbildning som socialpedagog. Det är meriterande med erfarenhet av arbete med ungdomar, gärna inom skolverksamhet.

Körkort, behörighet B är ett krav.

Vänligen bifoga CV och personligt brev med din ansökan

Vid anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister visas upp för arbetsgivaren.

Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.

I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.

I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare.

Ersättning
Fast timlön/månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-05
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/433".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Örnsköldsviks Kommun (org.nr 212000-2445)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Bildningsförvaltningen

Kontakt
Linn Fredriksson, rektor
076-7716374

Jobbnummer
9470129

