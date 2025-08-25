Socialpedagog/stödassistent OOF barn- och ungdomsverksamheter
Region Gotland / Vårdarjobb / Gotland Visa alla vårdarjobb i Gotland
2025-08-25
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Omsorg om personer med funktionsnedsättning
Hos oss inom omsorgen arbetar vi varje dag för att göra skillnad i livet för personer med olika funktionsvariationer.
Vårt mål är att ge det stöd som behövs för att underlätta vardagen och samtidigt stärka möjligheten till ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt.
I Visby driver vi flera verksamheter enligt LSS, riktade till barn, ungdomar och unga vuxna. Här finns Riggen, ett ungdomsboende för unga vuxna, Pantern, en korttidstillsyn dit barn och unga kommer efter skolan, Barnboendet, ett dygnet-runt-boende för barn i hemliknande miljö, och Bryggargatan, en korttidsvistelse för tonåringar och vuxna, även den i hemliknande miljö.
Just nu söker vi en ny kollega som vill arbeta som löpare mellan våra verksamheter. Det innebär att du får en bred introduktion i alla fyra enheter och hoppar in där behovet är störst för dagen.Publiceringsdatum2025-08-25Arbetsuppgifter
Tjänsten utgår från Pantern och erbjuder en omväxlande arbetsvardag med många möten och varierande uppgifter. Du kommer bland annat att hjälpa till med praktiska sysslor i hemmet, ge omvårdnad, stötta i dagliga rutiner och förbereda unga vuxna inför ett mer självständigt vuxenliv. Du är även med och planerar, motiverar och deltar i fritidsaktiviteter som är anpassade efter varje individs önskemål och behov.
I samtliga verksamheter har du fokus på att brukarnas behov blir tillgodosedda utifrån beslut enligt LSS. Du bidrar med trygghet, omsorg och socialt stöd i vardagens alla delar - från måltider och hygien till aktiviteter och gemenskap. Du blir också en viktig kontaktperson för föräldrar och samarbetspartners, och skapar relationer som bygger på förtroende och respekt.
Arbetstiden som löpare är förlagd till dag/kväll/ helg.
Vem är du?
Vi söker dig som har yrkeshögskoleutbildning till socialpedagog eller dig som kan arbeta som stödassistent och har gymnasieutbildning inom vård- och omsorg, barn- och fritid och/eller personlig assistent, gärna med inriktning mot socialt arbete.
Det är meriterande om du har utbildning och/eller erfarenhet av arbete inom omsorg om personer med intellektuell funktionsnedsättning och då gärna med barn/ungdomar, har erfarenhet av pedagogiska arbetsmetoder, utmanande beteende, lågaffektivt bemötande, teckenkommunikation och bildstöd samt har kunskap om LSS, SOL och barnkonventionen.
Som person söker vi dig som är genuint intresserad av att arbeta med barn/ungdomar, och är bekväm både med ensamarbete och arbete i team. Du har förmåga och kunskap att se den enskilda individens behov och samtidigt arbeta med i olika gruppaktiviteter tillsammans med andra medarbetare i verksamheterna.
För att trivas med arbetet behöver du vara lösningsfokuserad, ha stort tålamod och kunna bemöta lågaffektivt på ett professionellt sätt. Du är positiv och serviceinriktad och har förmåga att planera och genomföra aktiviteter som bidrar till barnens utveckling utifrån behov och önskemål. Arbetet kan innebära lyft och kräver att man har en god kondition för att kunna leka och utöva aktiviteter både inom- och utomhus.
Att arbeta som löpare kräver en extra hög grad av flexibilitet och trygghet både i dig själv och i yrkesrollen.
Före erbjudande om anställning ska godtagbara utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/och https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Utdragen ska vara oöppnade.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Välkommen med din ansökan och tveka inte att höra av dig om du har frågor kring verksamheterna eller tjänsterna!
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/812". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
OOF Område 4 Kontakt
Cecilia Fichera Svärdelid, enhetschef 0498-268995 Jobbnummer
9472915