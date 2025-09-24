Socialpedagog sökes till Viljan Arken
2025-09-24
Om Viljan Arken
Viljan Arken välkomnar pojkar i åldrarna 16-21 år, enligt SoL och LVU. Vi är specialiserade på att ta emot ungdomar med social- och/eller missbruksproblematik. Ungdomarna som kommer till Arken kan ha placeringar som tidigare har havererat eller så är placeringen hos oss ungdomens första.
Viljan Arken ligger beläget strax utanför Vårgårda, ca 19 km från Alingsås, 27 km från Borås och 65 km från Göteborg.
Nu ser vi fram emot att välkomna en ny kollega till oss på Viljan! Du kommer att arbeta heltid på schema med varierande arbetstider såsom dag, kväll, helg och sovande jour. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med en 6 månaders provanställning. Om rollen som Socialpedagog
En socialpedagog har först och främst ett starkt engagemang och intresse för målgruppen och ser möjligheter i mötet med människor. Som socialpedagog arbetar du nära individer som befinner sig i olika former av utmanande livssituationer. Rollen innebär att medverka till en trygg och stödjande miljö där individen får verktyg för personlig utveckling, återhämtning och socialt fungerande. Genom att planera och genomföra insatser, både individuellt och i grupp, stöttar du klienterna i deras vardag och bidrar till deras långsiktiga välmående.
Som socialpedagog är du en nyckelperson som bidrar till att skapa en meningsfull och utvecklande vardag för dem du stödjer. Rollen kräver att du är lyhörd, har tålamod, och en god förmåga att kommunicera och samarbeta.
Kvalifikationer
Krav: Utbildad socialpedagog, behandlingspedagog eller har likvärdig utbildning
Erfarenhet av att ha arbetat med ungdomar
Erfarenhet av arbete med missbruksproblematik
KBT-inriktade behandlingskunskaper
Behärskar svenska språket väl i både tal och skrift
Innehar B-körkort
Meriterande: Utbildning i MI samt lågaffektivt bemötande
Behärskar en eller flera av metoderna som A-CRA, rePulse, återfallsprevention och/eller annan evidensbaserad metod
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendogruppen, ett av Nordens största omsorgsföretag, som funnits sedan 1985. Det gör att vi är en trygg arbetsgivare, med många erfarna kollegor du kan lära dig av, och där vi tack vare vår storlek som arbetsgivare kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder friskvård och ett flertal andra förmåner och personalrabatter via vår förmånsportal - Attendo+, samt interna utbildningsmöjligheter och kollektivavtal.
Om rekryteringsprocessen
Sista dag att ansöka är 31 oktober 2025
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka oss din ansökan.
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Välkommen med din ansökan - tillsammans gör vi omsorgen bättre!
Om Viljan
Vi på Viljan tror att alla har möjlighet till förändring. Därför jobbar vi varje dag för att ge alla människor den bästa chansen till ett nästa positivt steg i livet. Vi har det bredaste utbudet av specialiserad omsorg med bästa effekt för individ och samhället.
Våra värderingar Omtanke, Engagemang och Kompetens leder oss i vårt arbete, där delaktighet, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap skapar trivsel och arbetsglädje.
Sammanfattning
Roll: Socialpedagog, behandlingspedagog,
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Tjänstgöringsgrad: 100 procent
Arbetstid: Varierande dag, kväll, helg och sovande jour
Tillträde: Enligt överenskommelse Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9523501