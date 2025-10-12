Socialpedagog sökes till Ramunderskolan, åk 7-9
2025-10-12
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Ramunderskolan är Söderköpings kommunala högstadieskola med ca 500 elever.
Ramunderskolan är Söderköpings kommunala högstadieskola med ca 500 elever. Vi arbetar för vår vision Lust att lära och mod att förändra med våra kärnvärden Nyfikenhet, Samarbete och Glädje:
• På Ramunderskolan är vi nyfikna - på dig, på samhället, på världen. Vi gillar att lära oss nya saker och vågar göra fel eftersom vi ser det som en förutsättning för lärande.
• På Ramunderskolan tror vi på samarbetets kraft och att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi hjälps åt och gillar att göra saker tillsammans.
• På Ramunderskolan tänker vi att en positiv inställning och glädje skapar resultat.
Ramunderskolan är centralt placerad i Söderköping, nära idrottsanläggningar och friluftsbad, samtidigt som skog och natur finns tillgängligt inom gångavstånd. Här jobbar drygt 60 personer i tre arbetslag. Vi har en stor andel behöriga lärare och lägger stor vikt på att alla ska trivas på skolan, såväl elever som vuxna. I vårt arbete med att bygga elevernas självkänsla och trygghet jobbar vi med "Motivationslyftet" och ett kamratstödjarprogram som vi kallar för "Amigos". En av våra språklärare är skolans EU-ambassadör med uppdrag att utveckla skolans internationella samarbete.
På Ramunderskolan värnar vi det kollegiala lärandet och är övertygade om att ett arbetssätt som präglas av nyfikenhet, samarbete och glädje gynnar elevernas lärande. Vi fokuserar på elevens hela dag och tillsammans skapar vi en gemensam skolkultur som kännetecknas av gott bemötande, ett inkluderande förhållningssätt, samarbete och positiv förväntan.
Nu söker vi en socialpedagog. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-10-12Dina arbetsuppgifter
Som socialpedagog samarbetar du med arbetslagen, trygghetsteam och EHT för en trygg och bra skolmiljö. Din roll är att i samarbete med lärarna stödja elevernas sociala färdigheter. Du stöttar elever som har svårt att hänga med i skolarbetet och arbetar med närvarofrämjande åtgärder på individnivå genom att erbjuda en trygg och strukturerad vardag i klassrum och på raster.
Du genomför enskilda elevsamtal med fokus på beteendeförändring samt social utveckling. Du hjälper elever att kommunicera konstruktivt för att hantera meningsskiljaktigheter och du ser medlingssamtal som en bra form för att stärka elevernas förmåga att lösa uppkomna konflikter.
Tillsammans med trygghetsteamet ansvarar du för det trygghetsskapande arbetet i nära samarbete med arbetslag och fritidsgård. Du jobbar nära eleverna och fungerar som en trygg vuxen gentemot dem och anordna aktiviteter under skoltid och på fritidsgård för att skapa gemenskap och trygghet.En del av uppdraget är förlagt på fritidsgården Focus i skolbyggnaden. Eftersom fritidsgården även har aktiviteter utanför skoltid kan enstaka kvällspass ingå i uppdraget.Kvalifikationer
Vi söker dig som har utbildning som socialpedagog eller motsvarande och har erfarenhet av trygghetstsarbete i skolmiljö. Meriterande är erfarenhet och kunskap om elever med NPF.
Du är en person som drivs av att se ungdomar lyckas och växa. Du inspirerar och engagerar eleverna och möter dem utifrån deras individuella förutsättningar. Du har förmågan att skapa trygghet och förtroende och du är duktig på att bygga relationer. Du har fokus på det som fungerar istället för att se utmaningar och du är nyfiken på dina elever. Du är genuint intresserad av att söka nya vägar för att ge eleverna det bästa tänkbara stödet under hela skoldagen. Du gillar att arbeta i team och tillsammans med andra planera elevernas skolvardag såväl som schemabrytande aktiviteter.
Din samarbetsförmåga är mycket god och du lyssnar och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du tar egna initiativ och deltar aktivt i arbetslag mm. Du har ett professionellt förhållningssätt i mötet med elever, kollegor och föräldrar.
Då arbetet bygger på att vara en trygg vuxen är värdegrund och förhållningssätt centralt i arbetet. Du jobbar utifrån att alla människor har ett lika värde men med olika behov och förutsättningar. Du är en god lyssnare och ser möjligheten i varje möte.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträde: 2026-01-07 eller enligt överenskommelse
Ansök senast: 2025-10-26. Intervjuer kommer ske löpande under rekryteringen.
Vid anställning krävs utdrag från belastningsregistret.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
