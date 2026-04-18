Socialpedagog sökes till funktionsstödsförvaltningen
2026-04-18
Publiceringsdatum2026-04-18Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med kollega handleder du deltagarna i vår sysselsättningsverksamhet. Du utgår från ett återhämtningsinriktat arbetssätt och ger deltagarna förutsättningar att utföra sina arbetsuppgifter. Uppdraget innebär att anpassa aktiviteterna till varje deltagares behov och förutsättningar. Vi tar emot uppdrag från interna/externa kunder som lämnar arbete åt våra deltagare. Dessa uppdrag består bland annat av paketering, etikettering samt vikning och häftning av exempelvis broschyrer, även redigeringsarbete i olika datorprogram, poddinspelning och intern hantering av sociala medier. I uppdraget ingår även att eftersöka uppdrag från externa aktörer som blir meningsfulla arbetsuppgifter för våra deltagare.
Handkraft erbjuder en mängd olika aktiviteter och förutom tidigare nämnda erbjuds också textilarbete, träarbete, köksarbete och kreativt skapande med fokus på återbruk. Vid personals frånvaro kan du behöva handleda i dessa aktiviteter. Deltagarnas intresse och önskemål avgör vilka aktiviteter de väljer att arbeta med.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog. Vidare behöver du ha minst 6 månaders kunskap/utbildning inom media. Erfarenhet av att arbeta med människor med psykisk ohälsa är ett krav. Mycket god datorvana krävs och det är meriterande med erfarenhet av ljud och bildredigering. Erfarenhet av återhämtningsinriktat arbetssätt är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Då arbetet innefattar möten med många olika deltagare och kollegor ställs höga krav på social smidighet, självständighet och en trygghet i sig själv. Det är även meriterande om du har kunskap eller erfarenhet av de aktiviteter som verksamheten erbjuder.
B-körkort och god förmåga i svenska i tal och skrift är ett krav.
Om arbetsplatsen
Handkraft erbjuder arbetsinriktad sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att utifrån ett återhämtningsinriktat arbetssätt främja delaktighet i samhället. Verksamhetsutveckling sker utifrån deltagarinflytande.
I Funktionsstödsförvaltningen arbetar drygt 3000 medarbetare med att tillsammans skapa och utveckla ännu bättre stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Våra verksamheter finns inom LSS, socialpsykiatri, personlig assistans, ledsagare och avlösare och hälso- och sjukvård. Även svårt sjuka barn som vårdas i hemmet ingår i vårt uppdrag. Vi arbetar för allas rätt till god hälsa, möjlighet till arbete och sysselsättning och att kunna delta i samhället utifrån sina förutsättningar. Var med och skapa ett meningsfullt och gott liv för Malmöbor med psykisk, intellektuell eller fysisk funktionsnedsättning.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 260831
Intervjuer planeras att hållas den 18-19 maj. Vi uppmanar därför att dig som är intresserad av tjänsten att vara tillgänglig dessa dagar. Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Befattningen ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver tas i anspråk av i kommunen redan anställd personal. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg.
Sista dag att ansöka är 2026-05-01
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "20260915". Omfattning
