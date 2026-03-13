Socialpedagog på Lugnet HVB, Timvikariat
Ett jobb med mening - Sök som socialpedagog på Lugnet HVB
Vi söker nu socialpedagoger på timvikariat till vårt team på Lugnet HVB. Så nu får du möjlighet att bli en i vårat professionella team och arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv, med ledorden Engagemang, Glädje och Ansvar.
OM OSS
Lugnet HVB är ett mindre och familjärt boende med åtta platser som ligger idylliskt invid Dalälven. Enheten riktar sig till pojkar 14-18 år begynnande missbruk- och/eller kriminalitetsproblematik, beteendeproblematik och färdighetsbrister. Många av ungdomarna har även en neuropsykiatrisk diagnos eller genomgår NPF-utredning under den tid som de bor hos oss.
Lugnet HVB tar emot placeringar enligt SoL samt LVU och kan ta emot pojkar från hela Sverige.
Vårt behandlingsarbete utgår ifrån evidensbaserade metoder med fokus på KBT och DBT. Andra delar av vårt behandlingsupplägg är LAB, sociala färdigheter, återfallsprevention samt Kriminalitet som livsstil.
OM TJÄNSTEN
Vi söker socialpedagoger på timvikariat dag, kväll och natt. Behandlingsarbetet/insatserna styrs av individuella genomförandeplaner. Du arbetar i team med hjälp av en trygg struktur och flera stödfunktioner.
Vi arbetar med ungdomens motivation och aktiva delaktighet. Vi skapar en trygg, förutsägbar och stabil tillvaro för ungdomen med fokus på de bärande elementen i trygg anknytning - att känna sig förstådd, trygg och skyddad. En central del i arbetet är att kunna bibehålla empati i svåra och konfliktfyllda situationer, att kunna sätta gränser utan att riskera relationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara:
• behandlingsinterventioner
• trygghetsskapande aktiviteter, såsom tillsyn och omsorg
• att genomföra insatser enligt HSL efter genomförd medicindelegeringsutbildning
• dokumentation
• att arbeta med den dagliga skötseln och trivseln på HVB såsom städning, matlagning, m.m.
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta med människor i svåra livssituationer och är trygg och balanserad med ungdomarnas välmående i fokus. Som person är du lösningsfokuserad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt, är stresstålig och har goda förutsättningar att arbeta i en ibland tuff psykosocial arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga. Publiceringsdatum2026-03-13Kvalifikationer
Du har minst en 2-årig eftergymnasial utbildning som socialpedagog.
Det är även meriterande om du:
• har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och ungdomar
• har erfarenhet från målgruppen med begynnande missbruk och kriminalitet
• har erfarenhet av KBT, DBT, LAB, återfallsprevention och/eller Kriminalitet som livsstil
• har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datavana.
ÖVRIGT
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett
Tjänstgöringsgrad och arbetstid:
Timvikarie vid behov dag, kväll och/eller natt.
Lön:
Individuell enligt överenskommelse och kollektivavtal.
Tillträde:
Enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 5 april 2026
Vänta inte med din ansökan då vi kommer hantera ansökningarna löpande.
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta verksamhetschef Henrik Jansson på henrik.jansson1@humana.se
Om Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR Så ansöker du
