Socialpedagog på Kilen HVB, 100 %
2025-09-11
Vill du göra skillnad - på riktigt? Välkommen till Humana Kilen HVB
Vill du ha ett meningsfullt, spännande och utvecklande arbete där du dagligen bidrar till att ge unga människor en bättre tillvaro? Vill du samtidigt vara en del av ett företag som styrs av värderingarna engagemang, glädje och ansvar? Då har du chansen att bli en del av vårt team på Humana.
Tillsammans arbetar vi mot vår gemensamma vision - Alla har rätt till ett bra liv.
OM OSS
Jag heter Mikael Eriksson och är verksamhetschef på Kilen HVB, beläget i Skövde kommun. I våran värld har vi ett av de viktigaste uppdrag som finns, att möta, stötta och hjälpa flickor som av någon anledning behöver placeras hos oss.
Kilen HVB är ett mindre boende med åtta platser för flickor i åldrarna 13-18 år, placerade enligt LVU eller SoL. Vår behandlingsmodell bygger på lågaffektivt bemötande (LAB), traumamedveten omsorg (TMO) och Connect - en metod grundad i anknytningsteori som hjälper oss att förstå ungdomars beteende och behov på djupet.
OM TJÄNSTEN
Som socialpedagog på Kilen HVB arbetar du nära ungdomarna och har en viktig roll i deras vardag och utveckling. Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Vara kontaktperson
Dokumentation - journalföring, genomförandeplaner, månadsrapporter m.m.
Planera och genomföra möten med socialtjänst, vårdkontakter, skola och nätverk
Arbeta förebyggande med riskbedömningar
Utföra insatser enligt HSL efter medicindelegering
Delta i ungdomarnas vardag - med planering och genomförande av aktiviteter
VEM ÄR DU?
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för ungdomar och ett stort hjärta för socialt behandlingsarbete. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Du är trygg i dig själv, har ett professionellt förhållningssätt och trivs i en miljö där flexibilitet och ansvarstagande är avgörande. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har god kommunikations- och samarbetsförmåga.Publiceringsdatum2025-09-11Kvalifikationer
Utbildad socionom, beteendevetare eller socialpedagog/behandlingspedagog (minst 2-årig relevant eftergymnasial utbildning)
Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt
God datavana
Meriterande erfarenheter:
Tidigare erfarenhet av behandlingsarbete med barn och ungdomar
Erfarenhet av arbete enligt LAB, TMO eller Connect
Dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och din vilja att göra skillnad.
ÖVRIGT:
Manuellt B-körkort krävs för tjänsten.
Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning. Se Blankett.
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta föreståndare Mikael Eriksson på mail: mikael.eriksson2@humana.se
eller biträdande verksamhetschef Petra Ek Meijer på mail: petra.ek.m@humana.se
Tjänstgöringsgrad och arbetstid: Tillsvidare 100 % (med sex månaders provanställning). Tjänsten innebär att man arbetar varierande tider dag/kväll/natt/helg.
Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Vi tillsätter tjänsterna löpande enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 30 september 2025.
Ansök redan nu - och bli en viktig del av vårt arbete.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
VI ERBJUDER
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
OM HUMANA
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag med cirka 17 000 medarbetare som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. Humana är ett tillväxtbolag med fokus på hög kvalitet och nöjda kunder. Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med goda anställningsvillkor. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del i detta arbete. Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 2016 och har huvudkontor i Stockholm. Läs mer om hur det att jobba hos oss på Humana HÄR Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9504372