Socialpedagog med IT-ansvar
2026-01-12
Kunskapsskolan i Sverige har grundskolor och gymnasieskolor under namnen Kunskapsskolan och Kunskapsgymnasiet. De första skolorna startades år 2000. Idag går det cirka 14 600 elever i de 30 grundskolorna och sju gymnasieskolorna. Kunskapsskolan ägs av grundare Peje Emilsson med familj.
Kunskapsskolan Jönköping söker en socialpedagog med IT-ansvar.
Vill du arbeta i en skolorganisation som är i ständig utveckling och som har höga förväntningar på både elever och medarbetare? Då har vi jobbet för dig!
Grundskolan:
På Kunskapsskolan har vi en pedagogik som är personligt utformad och utgår från varje individ. Genom vårt arbetssätt skapar vi nära relationer mellan lärare och elev, vilket ger förutsättningar för att varje elev ska nå längre än de själva tror är möjligt. I en miljö där eleven får vara sig själv och får rätt stöd och utmaningar skapar vi en skola där både elever och medarbetare trivs och utvecklas.
Kunskapsskolan Jönköping är en grundskola för årskurs 4-9 och har idag cirka 210 elever. Skolan startade 2011 och ligger lättillgängligt med både buss och tåg. På vår skola har vi nöjda elever och en nöjd personalgrupp. Hos oss är det viktigt att du är en lagspelare som trivs att arbeta tillsammans i grupp. Du förväntas även att vara självständig och ta egna initiativ och slutföra saker på egen hand.
Vi söker en socialpedagog med IT-ansvar.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 %
För att varje elev ska nå så långt som möjligt behövs medarbetare med ett stort engagemang för eleven. På Kunskapsskolan sätter vi alltid individen i centrum, vi söker därför dig som arbetar aktivt för att eleven ska lyckas. Som socialpedagog är du tillsammans med elevens lärare och elevhälsoteamet ansvarig för att stötta och hjälpa eleven att nå sina mål och lyckas i skolan.
På Kunskapsskolan har vi ett utpräglat lagarbete. Du är aldrig ensam med utmaningar och frågeställningar. Öppenheten mellan medarbetarna är stor och vi har ett gemensamt ansvar för våra elever. Du kommer ha ett nära samarbete med elevernas personliga handledare, ämneslärare och elevhälsoteamet på skolan för att eleverna ska få det stöd som behövs. Som socialpedagog har du också mycket kontakt med elevernas vårdnadshavare.
Du kommer att som IT-ansvarig ansvara för bland annat hantering av elev- och personaldatorer, larm, nycklar, övervakningskameror, kopiatorer och inköp av IT-produkter. Publiceringsdatum2026-01-12Kvalifikationer
Som socialpedagog och IT-ansvarig på Kunskapsskolan Jönköping behöver du vara bra på att samarbeta. Vi värdesätter därför att du är strukturerad, engagerad och kommunikativ samt att du är flexibel och konstruktiv i dina samarbeten.
Meriterande kvalifikationer
• Socialpedagogutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med olika funktionsnedsättningar
• Utbildning inom IT
Tjänstens utformning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%
Rekryteringsprocess
Ansökan sker via länken nedan senast den 30 januari 2026. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats.
Vid frågor kontakta rektor Linda Noaksson via mail linda.noaksson@kunskapsskolan.se
eller via telefon 0733-13 12 71.
Mer information om oss och vår pedagogik hittar du på vår hemsida, kunskapsskolan.se / kunskapsgymnasiet.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Detta är ett heltidsjobb.
