Socialpedagog, Hällsboskolan Kungsholmen
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen / Behandlingsassistentjobb / Stockholm
2025-09-16
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel. Tillsammans röjer vi hindren!
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.
Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.
Hällsboskolan Kungsholmen i Stockholm tar emot elever med grav språkstörning från årskurs 2 till och med årskurs 10. Vår undervisning har fokus på språk och kommunikation. Målet är att eleverna ska få förutsättningar att nå kunskapsmålen, vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang och utvecklas som individer. Vi erbjuder boenden för de elever som inte kan pendla varje dag till skolan.
Hällsboskolans vision: "En inspiration och ett föredöme".
Mål: Vi vill att våra elever utvecklar verktyg och strategier så att när de lämnar skolan har goda förutsättningar att ta nästa
steg i livetPubliceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Hällsboskolan, SPSM växer och vi söker nu en socialpedagog till Hällsboskolan Kungsholmen.
Som socialpedagog har du som mål, tillsammans med elevhälsoteam, skolledning, lärare och assistenter, att ge eleverna de allra bästa förutsättningar för hälsa, utveckling och lärande.
Du samverkar med personal, elever och vårdnadshavare. Ditt fokus ska vara att jobba främjande och förebyggande för att skapa en trygg och lugn miljö i skolan samt ge eleverna förutsättningar för att lyckas i livet utanför skolan.
Det kan komma, vid behov, att du bli involverad i olika ärenden och utredningar som till exempel misstänkt kränkande behandling, problematisk skolfrånvaro och sociala bedömningar.
I ditt uppdrag ingår också ansvara för att planera och genomföra undervisning i ämnet sexualitet, samtycke och relationer.
Att bedriva fritidsgård samt ansvara för de äldsta elevernas rastverksamhet ingår också i ditt uppdrag.
Vi söker dig som har socialpedagogutbildning, flera års erfarenhet inom skola, samt erfarenhet av språkstörning och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi vill också att du har utbildning och erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterad problematik samt våld i unga relationer/mäns våld mot kvinnor.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en examen som socialpedagog eller socionom.
• Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med elever med grav språkstörning.
• Har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med NPF.
• Har utbildning och erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterad problematik samt våld i unga relationer/mäns våld mot kvinnor.
• Har erfarenhet av att använda i sitt arbete olika samtalsmetoder som MI, CPS och KBT.
• Har erfarenhet av att arbeta med lågaffektiv bemötande.
• Har erfarenhet av att planera och genomföra undervisning i ämnet sexualitet, samtycke och relationer.
Det är meriterande om du:
• Har förmåga att hantera och utreda komplexa elevärenden.
• Har förmåga att följa olika myndighetsprocesser.
• Har erfarenhet att utrycka sig på svenska teckenspråk eller TAKK
• Har goda kunskaper i svenska språket. Både i tal och skrift.Dina personliga egenskaper
• Du är en stabil och säker person som skapar lugn och trygga samtalsrum.
• Du tar en aktiv roll i elevhälsan arbete genom att planerar och genomför främjande, förebyggande och åtgärdande insatser på individ-och gruppnivå under hela läsåret.
• Du samverkar med skolans kurator, pedagoger, och själva ledningen.
• Du bidrar i analysarbete på individ, -grupp- och organisationsnivå.
• Du har god samarbetsförmåga och har lätt för att skapa och behålla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor.
• Du är delaktig i pedagogiska och/eller sociala utredningar med elever vid behöv.
• Du tar initiativ till att utveckla verksamheten och driva arbetet framåt.
För att trivas i rollen som socialpedagog söker vi dig som är självständig, målfokuserad och kan ta ledarrollen för att skapa engagemang och motivation hos båda elever och medarbetare.
Viktiga egenskaper är också gott omdöme, noggrannhet och god samarbets- och kommunikationsförmåga.
ÖVRIGT
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2025/806". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745) Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Hällsboskolan Kungsholmen Kontakt
Rektor
Annely Tärning annely.tarning@spsm.se 010-473 59 90 Jobbnummer
9512092