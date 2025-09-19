Socialpedagog/Behandlingspedagog
2025-09-19
Skapa framtidens socialpsykiatri verksamhet tillsammans med oss!
Beskrivning av tjänsten
Vi söker dig som vill arbeta på ett vikariat med chans till förlängning eller timvikarie.
Viljan Gamla Torg är ett Boende med särskilt stöd och Korttidsplatser för vuxna 18 år och uppåt inom socialpsykiatrin. Vi är ett stort boende centralt placerat i Höör med 59 platser fördelat på 6 enheter. Vi arbetar både utifrån SOL- och HSL ansvar utifrån gällande lagstiftning.
Detta arbetet är för dig som har ett stort intresse av att arbeta med människor och som vill göra en skillnad. Du kommer att få arbeta i en utvecklande miljö med stor möjlighet till personlig utveckling och möjlighet att kunna påverka ditt arbete. Ditt arbete innebär att du tillsammans med ditt team stödjer, motiverar samt aktiverar individen i vardagen utifrån hens mål och förutsättningar.
Arbetstider under dag/kväll/helg
Tillträdes datum enligt överenskommelse
Körkort (automat)
För rätt person finns stora möjligheter till utökat ansvar och personlig utveckling.
Kompetenser:
Du är relations skapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil, självgående, strukturerad och drivande. Du är en problemlösare med god analysförmåga med en förmåga att arbeta med komplexa frågor. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra professioner, ständigt med individen i fokus.
Arbetet innebär att möta människor i kris och/eller med en svår livssituation, därför är det viktigt att ha en förmåga se möjligheter, förmedla hopp och bemöta människor på ett respektfullt sätt. Tillsammans skapar ni en vardag med struktur och planering utifrån individens behov och bistånd. Som personal hjälper du till i kontakter med ex. myndigheter, läkare och hyresvärd. Du fungerar som ett stöd för klienten och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen. Målet är att våra klienter utifrån sina förutsättningar ska uppnås så stor självständighet som möjligt.
Du har eftergymnasial specialisering med inom området lämplig inriktning. Erfarenhet av socialpsykiatri efterfrågas.
Stämmer beskrivningen in på dig? Sök redan idag!
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 30 November 2025 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Madeleine Hult Madeleine.Hult@viljan.se
0729614835 Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Kontakt
Madeleine Hult madeleine.hult@viljan.se Jobbnummer
9518546