Socialpedagog, anpassad grundskola
2026-04-21
Är du engagerad och vill göra skillnad? Välkommen att vara med och utveckla individen, verksamheten och samhället!
Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden omfattar förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, anpassad grund- och gymnasieskola, gymnasieskola, SFI/Vuxenutbildning och elevhälsa. Vi är cirka 1000 medarbetare som arbetar i utbildningskontorets verksamheter.
Kommunens anpassade grundskola är placerad i utmärkta lokaler vid Mälarens strand på Tosteröskolan och Thomaskolan på Campus i Strängnäs. Undervisningen följer den anpassade grundskolans läroplan och vi nyttjar modern teknik. Totalt arbetar ett åttiotal personer (pedagoger, elevassistenter, kurator och administrativ personal) i verksamheten. I den anpassade grundskolan jobbar vi alla för att utveckla varje elev utifrån dess egna förutsättningar. Vi letar efter dig som är trygg, engagerad och närvarande.
Vi söker nu en engagerad socialpedagog som vill arbeta elevnära i vår anpassade grundskola. Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad i elevernas vardag och bidra till deras utveckling, delaktighet och framtidstro.
Arbetsuppgifter
Som socialpedagog hos oss arbetar du nära eleverna under hela dagen, både i undervisning och i andra delar av verksamheten. Du möter elever med intellektuell funktionsnedsättning i kombination med exempelvis NPF-diagnoser och andra behov, och du anpassar ditt arbete utifrån varje elevs förutsättningar.
Ditt arbete har ett tydligt fokus på att skapa trygghet, struktur och goda relationer. Du arbetar med ett lågaffektivt bemötande och bidrar till att förebygga och hantera utmanande situationer på ett professionellt och respektfullt sätt. Du förebygger och utreder kränkningar och trygghetsärenden.
Du stöttar elever i undervisningen, i socialt samspel och i vardagliga situationer. Du samverkar nära med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare, och är en viktig del i arbetet med att skapa en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.
Du kan även få ansvar för att planera och genomföra riktade insatser eller aktiviteter som stärker elevernas utveckling, självständighet och sociala förmågor.
Vi bemöter alla med respekt, arbetar för goda, förtroendefulla relationer och vi tror på våra elevers möjligheter att lyckas.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* relevant utbildning som elevassistent, socialpedagog, stödpedagog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
* erfarenhet av att arbeta med elever med NPF
* erfarenhet av arbete i skola
* god kunskap och förståelse för den anpassade grundskolans verksamhet och uppdrag
* god förmåga att uttrycka dig väl i svenska, både i tal och skrift
* god vana att använda IT/dator som stöd i arbetet. Vi använder också Ipad som kommunikationshjälpmedel.
* B-körkort
Det är meriterande om du har kunskap i alternativ kommunikation, AKK.
Våra elevers olika förutsättningar ställer krav på att du är både flexibel, kreativ och systematisk. Du har ett stort engagemang och god förståelse för våra elever och deras specifika behov. För att passa i rollen så ser vi att du är duktig på att bygga goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är positiv, lösningsorienterad och trygg som person och har ett motiverande förhållningssätt där du tror på elevens egen kapacitet och utvecklingsmöjligheter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och vi vill att du delar och arbetar efter kommunens värdegrund, respekt, utveckling, öppenhet och tydlighet.
Hos oss får du arbeta i en verksamhet där elevens behov alltid står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team som tillsammans utvecklar undervisning och lärmiljöer för att skapa bästa möjliga förutsättningar för varje elev.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Välkommen till Strängnäs kommun! Strängnäs kommun har drygt 39 000 invånare och är strategiskt belägen i Mälardalen med utmärkta kommunikationsmöjligheter. Här är det nära till storstaden Stockholm som nås med tåg på under 50 minuter, och ännu närmare ligger Eskilstuna. Vår kommun är en attraktiv plats för både boende och arbete, där du får möjlighet att göra verklig skillnad för samhället och dess invånare.
Hos oss finns en mängd meningsfulla och utmanande arbetsuppgifter, med möjligheter att växa och utvecklas i din yrkesroll. I Strängnäs kommun arbetar över 2 500 kunniga och engagerade medarbetare, som alla bidrar till att skapa en positiv vardag för invånarna. Vi värdesätter en arbetsplats där alla känner sig inkluderade och där det finns utrymme att påverka.
För arbete med barn/ungdomar skall utdrag ur belastningsregister visas innan anställning. Under våren 2026 har en ny lag trätt i kraft som innebär att även arbete i hemmet åt äldre personer eller vuxna med funktionsnedsättning kommer att omfattas av registerkontroll. För denna tjänst innebär det att slutkandidater, för att vara aktuella för anställning i Strängnäs kommun, måste visa upp utdrag ur både belastningsregistret och misstankeregistret innan anställning kan erbjudas.
Vi arbetar aktivt utifrån en värdegrund som präglas av respekt, öppenhet, utveckling och tydlighet. Vi ser i vår årliga medarbetarundersökning att våra medarbetare trivs. Vi hoppas att du vill vara en del av vårt team och tillsammans med oss bygga framtidens Strängnäs. Tillsammans skapar vi en starkare kommun och gör varandra bättre.
Strängnäs kommun tillämpar rökfri arbetstid för att skapa en hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare, kollegor och brukare.
Ansökningsprocess och personuppgiftshantering:
* Som sökande ansvarar du för att dokumentera din kompetens tydligt, så att vi kan göra en saklig och rättvis bedömning av din ansökan.
* Strängnäs kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan läsa mer om vår personuppgiftshantering på vår hemsida: https://www.strangnas.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/personuppgifter-i-strangnas-kommun
Strängnäs kommun har valt mediekanaler för denna rekrytering och undanber därför kontakt med annonssäljare och rekryteringstjänster.
Vi ser fram emot att få veta mer om dig och hur du vill bidra till Strängnäs framtid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "148/26".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strängnäs kommun
645 80 STRÄNGNÄS
För detta jobb krävs körkort.
Strängnäs kommun, Anpassad grundskola
Nås via kommunens växel
Jenny Hokanen 0152-291 00
