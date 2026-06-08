Socialpedagog
Rättviks kommun / Behandlingsassistentjobb / Rättvik Visa alla behandlingsassistentjobb i Rättvik
2026-06-08
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Rättvik – där tradition möter framtid!
Här finns de mest attraktiva boendemiljöerna med hög livskvalitet, trygghet och service för våra invånare och besökare; mycket tack vare vårt gedigna hållbarhetsarbete.
Stiernhööksgymnasiet ligger vackert vid Siljans strand och är en gymnasieskola med cirka 500 elever. Det är en unik gymnasieskola med stolta traditioner och med ett elevunderlag från hela Sverige. Skolan har en dokumenterad hög måluppfyllelse med mycket god utbildningskvalitet. På skolan finns programmen bygg- och anläggningsprogrammet, ekonomiprogrammet, el- och energiprogrammet, naturbruksprogrammet (med inriktningarna djurvård, hästhållning och lantbruk), naturvetenskapsprogrammet, samhällsvetenskapsprogrammet, samt de fyra introduktionsprogrammen. Vid skolan finns också anpassade gymnasieskolans nationella program; skog, mark och djur, samt fastighet, anläggning och byggnation. Skolan erbjuder därutöver nationell idrottsutbildning (NIU) inom ridsport och bandy samt lokal idrottsutbildning (LIU) inom olika sporter. Vid skolan finns ett elevinternat med över 130 boendeplatser, samt en matproduktion inom ramen för lantbruksutbildningen. Delar av produktionen serveras vid kommunens kök. Rättvik har därmed Sveriges mest närproducerade skolmat.
Vill du vara med och utveckla en skola med god måluppfyllelse, trevlig miljö och engagerad personal? Välkommen till Stiernhööksgymnasiet!Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Socialpedagog till Stiernhööksgymnasiet -med arbete både i skola och internat.
Vill du göra verklig skillnad i ungas vardag? Vi söker nu en engagerad och relationsskapande socialpedagog som vill vara med och skapa en trygg, strukturerad och utvecklande miljö för våra elever - både i skolan och på vårt internat.Om tjänsten
Som socialpedagog hos oss arbetar du nära eleverna i deras vardag med fokus på social utveckling, välmående och fungerande studier. Du är en viktig vuxenförebild och bidrar till att skapa trygghet, struktur och goda vanor. Arbetet sker både i skolmiljön och på internatet där du möter elevernas behov i olika situationer och sammanhang.Arbetsuppgifter
• Stötta elever i sociala utmaningar och i deras personliga utveckling
• Arbeta relationsskapande och genomföra motiverande samtal
• Vara en närvarande vuxen som bidrar till struktur, trygghet och tydlighet
• Arbeta med konflikthantering och bidra till ett respektfullt klimat
• Stötta elever i att utveckla strategier för vardag och studier
• Delta aktivt i det dagliga arbetet både i skola och internat
• Initiera och genomföra aktiviteter som främjar gemenskap och hälsa
• Arbeta förebyggande mot utanförskap och psykisk ohälsa
Samverkan
Du samarbetar nära med bland annat:
• Lärare, mentorer och elevhälsa
• Internatpersonal
• Vårdnadshavare
Tillsammans arbetar ni för att skapa en helhetsbild av eleven och ge ett samordnat och långsiktigt stöd. En viktig del är att stärka samarbetet mellan skola, internat och hem. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad socialpedagog eller har annan relevant eftergymnasial utbildning.
• Har erfarenhet av arbete med ungdomar
• Har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer
• Är trygg, tydlig och empatisk i ditt bemötande
• Har god samarbetsförmåga och arbetar strukturerat
Meriterande
• Erfarenhet av arbete i skola eller internat
• Erfarenhet av motiverande samtal (MI)
• Kunskap om psykisk ohälsa hos unga.Dina personliga egenskaper
Du är en stabil och engagerad person som brinner för att stötta ungdomar i deras utveckling. Du är flexibel, lösningsfokuserad och har ett genuint intresse av att bidra till en positiv och inkluderande miljö.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
• Ett nära samarbete med engagerade kollegor
• Möjlighet att utvecklas i din profession
• En arbetsplats med fokus på trygghet, gemenskap och elevens bästa.Övrig information
Tjänsten innebär arbete på kvällstid i internatsverksamheten.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vid eventuell intervjutillfälle ska utdrag ur belastningsregistret uppvisas.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Stabil
Relationsskapande
Muntlig kommunikation
Omdöme
Om arbetsgivaren:
Du som är intresserad av att arbeta hos oss kan på vår hemsida få en uppfattning om vad du kan förvänta dig i lön om du söker arbete hos oss. Välkommen att läsa mer via denna länk: Lönestruktur i Rättviks kommun - Rättviks kommun
I Rättviks kommun skapar vi förutsättningar för utvecklande arbetsplatser med trygga ledare och medarbetare.
Vi värnar om varandras arbetsmiljö och vill att alla medarbetare ska trivas och utvecklas hos oss.
För oss är det viktigt att alla går till jobbet med en positiv känsla och känner arbetsglädje.
Vi skapar livskvalitet och gör skillnad för människor varje dag, vi har Sveriges Viktigaste Jobb! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättviks Kommun
(org.nr 212000-2171), https://www.rattvik.se
Vasagatan 1 (visa karta
)
795 80 RÄTTVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Barn- och utbildningsförvaltningen, Stiernhööksgymnasiet Kontakt
Rektor
Per Bodin Hansen per.bodinhansen@rattvik.se 024870140 Jobbnummer
9952797