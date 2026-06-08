Socialpedagog
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Ljungby Visa alla behandlingsassistentjobb i Ljungby
2026-06-08
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• I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Åbyskolan i Lagan ligger i Ljungby kommun och tar emot elever från förskoleklass till årskurs 9.
Skolan har en naturskön omgivning och nära till naturen. Stor idrottshall och konstgräsplan i direkt anslutning till skolan som ger goda förutsättningar för undervisningen i idrott och hälsa.
På Åbyskolan vill vi att alla känner trygghet, positiv framtidstro och inhämtar och utvecklar kunskaper för livet. På Åbyskolan har vi utbildad kompetent personal och vi vill tillsammans skapa en miljö där alla känner arbetsglädje, motivation och engagemang.
Skolan är anpassad till de olika åldersgrupperna med en cafeteria för högstadiet med tillhörande uppehållsrum för umgänge och aktiviteter som bordtennis och brädspel.
Åbyskolan har välfungerande arbetslag och är en skola med god ordning och struktur.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-08Arbetsuppgifter
Som socialpedagog kommer du att ha ett särskilt uppdrag att stödja elever där frånvaro riskerar att påverka deras lärande, måluppfyllelse och välmående. Arbetet syftar till att identifiera hinder för närvaro och skapa hållbara lösningar tillsammans med eleven och dess nätverk.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara att:
• Arbeta aktivt för att främja elevers närvaro och delaktighet i skolan.
• Bygga förtroendefulla relationer med elever och vårdnadshavare.
• Kartlägga orsaker till problematisk skolfrånvaro och bidra till tidiga insatser.
• Genomföra stödjande samtal med elever och vårdnadshavare.
• Samverka nära skolans elevhälsa, mentorer, lärare och skolledning.
• Delta i elevhälsans arbete med förebyggande och främjande insatser.
• Samordna kontakter med externa aktörer såsom socialtjänst, BUP och andra myndigheter vid behov.
• Dokumentera, följa upp och utvärdera insatser kopplade till skolnärvaro.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Socialpedagogisk utbildning eller annan eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete med barn och unga.
• Kunskap om faktorer som påverkar skolnärvaro och psykisk hälsa.
• God samarbetsförmåga och erfarenhet av samverkan mellan olika professioner.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom skola, elevhälsa eller närvarofrämjande arbete.
För att lyckas i rollen behöver du vara:
• Relationsskapande och trygg i mötet med elever och vårdnadshavare.
• Lyhörd och empatisk med förmåga att skapa förtroende.
• Är trygg, tydlig och har god förmåga att skapa positiva relationer.
• Strukturerad och uthållig i ditt arbete
• Självständig samtidigt som du trivs med att arbeta i team.
• Lösningsfokuserad och flexibel.
Intervjuer sker löpande under rekryteringsprocessen.
Barn- och utbildningsnämnden vill ta tillvara de kvaliteter som en jämn könsfördelning, etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre.
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "111:26". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Olofsgatan 9 (visa karta
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341 83 LJUNGBY Arbetsplats
Ljungby kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Sveriges Lärare 0372-78 95 59 Jobbnummer
9952778