Socialpedagog
Knivsta Kommun / Behandlingsassistentjobb / Knivsta Visa alla behandlingsassistentjobb i Knivsta
2026-04-16
, Enköping
, Håbo
, Strängnäs
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Knivsta Kommun i Knivsta
, Uppsala
eller i hela Sverige
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Ängbyskolan är en F-6-skola med cirka 350 elever, belägen i natursköna Knivsta, precis intill Upplandsleden. Vår unika närhet till skog och natur ger fantastiska möjligheter till utomhuspedagogik och rörelse i vardagen, något vi ser som en viktig del av elevernas lärande och välmående.
På Ängbyskolan arbetar vi med kooperativt lärande, där samarbete, delaktighet och gemensamt ansvar genomsyrar undervisningen. Vi tror på att elever lär sig bäst tillsammans och strävar efter att skapa en inkluderande lärmiljö där alla får möjlighet att lära, utvecklas, stöttas och utmanas.
Vi är en skola med en varm och positiv atmosfär, där engagerade pedagoger och trygghet i skolan är grundläggande för elevernas framgång. Hos oss arbetar vi aktivt med värdegrundsarbete och vi strävar efter att varje elev ska känna sig sedd, hörd och motiverad att växa både akademiskt och socialt.
Vill du bli en del av Ängbyskolans team? Vi söker en socialpedagog som vill bidra till en skola där lärande, gemenskap och utveckling står i centrum. Vill du vara med och bidra där trygghet, studiero och höga förväntningar går hand i hand? Nu söker vi en engagerad socialpedagog som vill ta ansvar tillsammans med kollegor, trygghetsteam och skolledningen.
Varmt välkommen med din ansökan
Arbetsuppgifter
Huvudsakliga arbetsuppgifter
1. Rastverksamhet (mellanstadiet)
Planera, organisera och leda rastaktiviteter bland annat utifrån Trivselledarnas koncept som främjar rörelse, gemenskap och inkludering
Skapa en trygg och strukturerad rastmiljö
Uppmärksamma och förebygga konflikter samt stötta elever i sociala situationer
Arbeta aktivt för att alla elever ska känna delaktighet under raster
2. Trygghetsteam
Ingå i skolans trygghetsteam och delta i regelbundna möten
Arbeta förebyggande mot kränkningar, mobbning och utanförskap
Delta i utredningar och uppföljningar av trygghetsärenden
Bidra till utveckling av skolans likabehandlingsarbete
3. Stöd till lärare och elevnära arbete
Stötta lärare i det sociala arbetet kring elever
Arbeta med enskilda elever eller elevgrupper i behov av extra stöd
Bidra med socialpedagogisk kompetens i elevärenden
Vara ett stöd i konflikthantering och relationsbyggande arbete
Delta i möten kring elever vid behov (t.ex. elevhälsa, arbetslag)
4. Fritidshemsverksamhet (eftermiddag)
Arbeta i fritidshemmet och bidra till en meningsfull och trygg verksamhet
Planera och genomföra aktiviteter som stärker sociala färdigheter
Stötta elever i lek, samspel och självständighet
Samarbeta med fritidspersonal för att skapa en röd tråd i elevens dag
Ansvarsområden
Bidra till en trygg, inkluderande och respektfull skolmiljö
Vara en tydlig vuxen förebild för eleverna
Dokumentera och följa upp insatser vid behov
Samverka med skolpersonal, elevhälsa och vårdnadshavareKvalifikationer
Utbildning som socialpedagog eller annan motsvarande utbildning.
Kompetenser
God förmåga att skapa relationer med elever
Tydlig och trygg i vuxenrollen
Lösningsfokuserad och flexibel
God samarbetsförmåga
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Kunskap om barns sociala utveckling och behov
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Utdrag ur belastningsregister och misstankeregister ska uppvisas i innan anställningsavtal skrivs.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Knivsta kommun
(org.nr 212000-3013)
Knivsta kommun
)
741 75 KNIVSTA Kontakt
Biträdande rektor
Christopher Ledin christopher.ledin@knivsta.se
9858810