Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vi på Sätraskolan söker dig som har lång erfarenhet av arbete med elever som behöver extra mycket stöd och struktur i sin skolgång.
Vi har lång erfarenhet av arbete med små undervisningsgrupper och Stockholms stads Centrala undervisningsgrupper är placerade på vår skola. En av våra medarbetare har nu påbörjat studier och vi söker en kompetent ersättare som kan fylla den roll han haft i arbetslaget med elever som främst går på mellanstadiet. I grupperna arbetar två lärare tillsammans med en resurs pedagog/ socialpedagog för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar att lyckas i sin skolgång. Eleverna följer ordinarie timplan och undervisningen i PREST ämnen sker av grundskolans lärare som har lång erfarenhet av elevgruppen och dess behov.
Att arbeta i våra små grupper innebär att man är flexibel och har en personlig mognad. Personalen finns med eleverna under hela skoldagen för att skapa trygghet.
Arbetslaget som består av fyra små grupper har egna tillrättalagda lokaler i skolan som är väl anpassade för elevernas behov. Personalen i våra smågrupper har regelbunden handledning tillgång till hela skolans elevhälsoteam.
Vill du arbeta i ett välfungerande team med trygga, professionella kollegor och har de egenskaper och den erfarenhet vi efterfrågar så är du välkommen med dig ansökan.
Sätraskolan är en F-9 skola som ligger längs röda tunnelbanelinjen. Vi har 770 elever och 165 medarbetare. Enheten präglas av ett " tillsammans" tänk där vi gemensamt arbetar för elevernas bästa. Vi har det viktiga uppdraget att bidra till en god utbildning och sociala färdigheter oavsett elevens behov.
Sätraskolan ska vara en skola att längta till och lyckas i.
Läs mer om oss påsatraskolan@stockholm.se
Din roll
I rollen som socialpedagog ger du stöd åt elever, lärare och vårdnadshavare gällande sociala frågor och samverkar med berörda professioner på skolan och eventuella myndigheter/externa parter.
Din uppgift är att inom skol- och fritidsverksamhet ge elever kunskap och strategier för att utveckla sin sociala förmåga och i nära samarbete med övrig personal utveckla och stärka prosociala normer i verksamheten. Du har höga och positiva förväntningar på eleverna och deras förmåga att utvecklas.
Ditt förhållningssätt är coachande och du arbetar med elever både individuellt och i grupp.
Du planerar och genomför, tillsammans med övrig personal, aktiviteter utifrån läroplanens mål och andra gällande styrdokument.
Du samverkar med lärare och övriga pedagoger i klassrummet och arbetar med elevstöd och trygghetsarbete.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som är utbildad socialpedagog, socionom eller har annan eftergymnasial utbildning med inriktning mot beteendevetenskap, pedagogik eller motsvarande.
Vi ser gärna att du har arbetat minst fyra år i liknande befattning och har erfarenhet av arbete med barn/ungdomar i skolmiljö
Du har erfarenhet av att arbeta med elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer.
Som person är du:
lugn och stabil, med god förmåga att kommunicera och skapa positiva relationer med elever och vårdnadshavare och därigenom skapa trygghet.
engagerad, ansvarstagande, flexibel och lösningsfokuserad.
Du har förmåga att fokusera på rätt saker och du agerar i enlighet med fattade beslut, läroplan, mål, policys och riktlinjer.
Du har ett tydligt elevfokus och en positiv attityd till eleverna, ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela skolan.
Vi ser gärna att du har god digital kompetens och du måste ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift då arbetet innebär många möten och en del dokumentation.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
