Haninge Kommun / Administratörsjobb / Haninge2021-04-12Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.Hos oss på social- och äldreförvaltningen får du vara med och bidra till ett bättre liv för de vi är till för. Tillsammans med oss kommer du får vara med och skapa rätt förutsättningar och hitta nya lösningar för att klara vårt uppdrag med god kvalité idag och i framtiden. Här ansvarar vi för livets hela resa inom individ- och familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och för omsorg och stöd i olika former till kommuninvånare, över 65 år. Vill du tillsammans med oss bidra till ett bättre liv?Välkommen att utvecklas med ossHaninge kommun söker en Case manager till SamMA-projektet Haninge kommun.Tjänsten är en visstidsanställning/projektanställning fram till 2022-04-30. Projekttiden kan komma att utökas ytterligare ett år.Vill du göra skillnad för unga personer med funktionsvariation? Att få dem att nå sina mål gällande arbeta och studier? Vill du kunna påverka och vara med att bygga upp vårt utvecklingsprojekt? Välkommen till en spännande vardag där vi tar Haninge in i framtiden. Vi har tid för utveckling och rum för idéer SamMa står för "Sammanhållen mobilisering ut mot arbete", och projektet riktar sig till personer med funktionsvariation 16-35 år i behov av samordnat stöd för att nå arbete och studier.Målgruppen kan exempelvis vara elever från gymnasiesärskola eller elever med aktivitetsersättning på grund av förlängd skolgång. Det kan även vara personer inom daglig verksamhet eller personer som fått avslag på aktivitetsersättning eller sjukpenning.SamMA-projektet startade i mars 2020 och beräknas pågå i två -tre år. Projektet leds av Samordningsförbundet Östra Södertörn och finansieras av europeiska socialfonden. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och de tre södertörnskommunerna Nynäshamn, Haninge och Tyresö ingår i projektet.Ditt uppdragDu ingår i ett team och tillsammans med samverkanspartners skapar ni förutsättningar för deltagarna att finna, få och behålla arbete eller studier.Din arbetsprocess utgår från Case management-metodik, och dina arbetsuppgifter innebär ansvar för att starta processen för våra deltagare. Du arbetar tillsammans med deltagaren mot de mål denne formulerat för att närma sig arbete eller studier. Bygger förtroende för att komma igång med inventering och kartläggning. Utifrån det kartlagda stödbehovet tar du sedan initiativ till, och sammankallar de resurser som behövs för att göra en samordnad individuell plan.Efter behov planerar du och genomför även andra flerpartssamtal runt deltagaren. Att stödja samordningen runt deltagaren är således fokus för ditt arbetsområde, och du arbetar i hög grad nätverksskapande i syfte att deltagaren ska nå en hållbar planering.Det här söker vi hos dig- Akademisk utbildning inom rehabiliteringsområdet eller det beteendevetenskapliga området.- Erfarenhet av arbete med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden på grund av funktionsvariation till följd av kognitiva eller intellektuella svårigheter, neuropsykiatrisk- eller psykiatrisk problematik.- Utbildning och metodkunskap inom minst en av metoderna: CM (case management), MI (motiverande samtal) eller IPS (individuell placering och stöd)/SE (supported employment/stöd i arbete)- Meriterande är även kunskap inom arbetsmarknadsområdet och erfarenhet av förändringsarbete i projektform.- B-körkortSom person är Du är genuint intresserad av att arbeta med människor, visar förståelse, uppmärksammar, lyssnar, rådfrågar, stödjer och skapar dialog. Du fokuserar på att tillmötesgå dina deltagares behov och önskemål. Du är samhällsorienterad och har god kunskap om aktuella samverkande myndigheter, deras regelverk och lagstiftning. Du kan med lätthet skapa breda kontaktytor och nätverk, samverka på ett prestigelöst sätt och ansvara för samordning. Som person har du uppnått personlig mognad genom god kännedom om egna resurser och begränsningar.Du har lätt för att anpassa dig till och reagera på förändring och hanterar oklara situationer på ett positivt sätt. Du är också välstrukturerad i ditt arbete genom att planera, organisera och följa upp på ett effektivt sätt. Du har ett nyfiket utforskande förhållningssätt i allt du gör. Självklart kommunicerar du också tydligt med stor lyhördhet, och är välformulerad i skrift.Det här kan vi erbjuda digVi erbjuder dig ett viktigt spännande och utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med trevliga och kunniga kollegor och erfarna chefer. Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista dag att ansöka är 2021-04-25