Socialförvaltningen söker två administratörer
2025-09-04
På Norrtälje kommun är vi stolta över att vara en del av samhällets demokratiska grund och att vara en del av våra invånares så viktiga vardag.
I vår breda verksamhet med våra kunskaper och erfarenheter, har vi en gemensam drivkraft - vi vill få människor och möjligheter att växa. Vi är stolta över varandra och hur vi tillsammans berikar livet för våra invånare.
Uppdraget
Som administratör kommer du vara ett viktigt stöd, riktat mot verksamheten. I uppdraget ingår det att huvudsakligen skanna handlingar till verksamhetssystemet Lifecare, aktualisera ansökningar om ekonomiskt bistånd, expediera beslut både i e-tjänst och via brev, expediera överklagningar till förvaltningsrätten, datorisera ansökningar om ekonomiskt bistånd som inkommer fysiskt. Du kommer att ha ansvar för att vara delaktig i att upprätta och revidera rutiner för dina processer. En del av arbetsuppgifterna är repetitiva.
Det här behöver du ha med dig
Det krävs att du har en avslutad gymnasieexamen samt två års erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter. Du behöver vara driven att utveckla processerna du arbetar i och tycka om att arbeta i digitala miljöer.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av arbete inom en socialförvaltning
• erfarenhet av administrativt arbete inom ekonomiskt bistånd
• erfarenhet av/arbetat i verksamhetssystemet Lifecare
• erfarenhet av/arbetat i av ärendehanteringssystemet Platina
Vi ser att du är en person som:
• är självgående
• är stabil, du är kontrollerad i stressituationer på ett konstruktivt sätt
• är strukturerad, du planerar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
• är kvalitetsmedveten och noggrann
• är serviceinriktad
Vi kommer att fästa stor vikt vid din personliga lämplighet. Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Välkommen till oss
Du kommer att tillhöra den administrativa enheten som består av 18 medarbetare, enheten leds av enhetschef. Inom enheten ansvarar vi för socialnämndens arkiv, registratur, nämndsekreteriat och administrativa arbetsuppgifter som bland annat består av riktat stöd till verksamheten. Tillsammans tar vi ett gemensamt ansvar för verksamheten samt bidrar till gemenskapen.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: 1 tjänst om 75%, 1 tjänst om 100%
Tillträde: Tjänst om 75% tillträde omgående, tjänst om 100% tillträde 1 januari 2026
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas. Urvalsarbetet och intervjuer sker löpande under annonseringstiden - så vänta inte med din ansökan!
Om ossVi är Norrtälje - en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll. Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun. Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar och Vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka
Vi erbjuder mindre hyreslägenheter under det första året på din nya anställning - så att du i lugn och ro får tid att hitta din drömbostad. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll. Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk. Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran. Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med försäljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enhetschef
