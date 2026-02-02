Socialförvaltningen söker en till Processledare flytt
Kiruna kommun, Socialförvaltningen / Organisationsutvecklarjobb / Kiruna Visa alla organisationsutvecklarjobb i Kiruna
2026-02-02
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna kommun, Socialförvaltningen i Kiruna
För ett livs levande Kiruna.
En sak är säker. Med oss gör du skillnad. Vi är Kiruna, brukar vi säga. Vi är vårdpersonalen som håller gamla mamma i handen och läraren som får lillebror att läsa sina första ord. Vi är barnskötaren som får någon att växa varje dag och socialarbetaren som gör det som krävs för att förändra liv. Vi är personliga assistenten som ger frihet och bibliotekarien som gör litteraturen nära. Vi är hemstödpersonalen som kör till byarna i snöstorm som midnattssol för att finnas där. Vi är hundratals kompetenser, tusentals människor och generationer av erfarenhet som tillsammans tryggar, vårdar, inspirerar, lär ut, räddar liv, tänker nytt, flyttar städer, ställer upp för varandra och tar hand om människor. Med stolthet och omtanke. Från fjäll till stad. I dag och imorgon för ett levande Kiruna. Det finns något fint i det. Vill du också jobba för livet, människan och framtiden i Kiruna kommun? Vill du skapa värde och göra skillnad på riktigt för det som är viktigt?
Socialförvaltningens uppdrag är att tillgodose människors behov av trygghet. Förvaltningen ska verka för att kommunens invånare får social omsorg i olika former och med ett speciellt ansvar att tillvarata svaga gruppers behov och intressen. Vi jobbar ständigt för en god kvalité som gagnar brukaren av våra insatser.
Socialförvaltningen har en rad verksamheter som påverkas av den pågående stadsomvandlingen i Kiruna. Vi behöver nu utöka med en andra processledare som kan arbeta med planering och genomförande av flyttar och distriktsomfördelningar tillsammans med våra verksamheter. Vi söker dig som är strukturerad, strategiskt lagd och som gillar att blanda skrivbordsjobb och möten med operativa uppgifter. Välkommen till en dynamisk förvaltning som arbetar för att våra brukare ska färdas trygga genom den pågående stadsomvandlingen.Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Som processledare kommer du att i detalj planera och genomföra flyttprocesser för varje område. Här ingår bland annat att genomföra risk- och konsekvensanalyser tillsammans med berörda verksamheter, inventering av material och utrustning, upphandling och effektivitetsplanering inför varje flytt. Varje område berör personal, brukare och anhöriga och går under olika lagrum som måste beaktas. Som processledaren kommer du att arbeta i nära samarbete med chefer, personal och brukare/anhöriga för att skapa en så bra flytt som möjligt.
Flyttsamordnarens arbetsuppgifter kommer bl.a. att inkludera:
• Driva flera parallella projekt med olika projektorganisationer
• Kalla till och samordna projektmöten
• Skriva protokoll
• Kontakter internt med olika berörda verksamheter
• Kontakter externt med olika företag och myndigheter
• Ta fram behovs- och verksamhetsbeskrivningar
• Vara behjälplig vid upphandlingar av inventarier m.m.
• Skriva tjänsteskrivelser
• Ansvara för budget och ekonomiska sammanställningar för respektive projekt i samarbete med ekonomikontoret
• Arbeta med Risk och Konsekvensanalyser i samarbete med verksamheterna
• Läsa och tolka ritningar och beskrivningar
• Redovisa projekt och uppföljningar till den politiska organisationen
Du kommer att arbeta under socialförvaltningens ledningsgrupp och ingå i socialförvaltningens stab där vi arbetar som ett team. Andra för verksamheten centrala arbetsuppgifter kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker en dig som självständigt kan driva komplexa processer i nära samarbete med verksamhetschefer, personal, brukare och anhöriga. Du ska kunna leda parallella projekt med flera olika styrgrupper för att möjliggöra de olika lokalprocesser som socialförvaltningen står inför de närmaste två åren. Vi ser att du är strukturerad och har god samarbetsförmåga och kan kommunicera på ett tydligt sätt.
Vi ser att du har en högskoleutbildning eller har annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som lämplig för uppdraget. Dokumenterad erfarenhet av projektledning, upphandling och avtalshantering är meriterande. Även erfarenhet av socialförvaltningens verksamheter är meriterande.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Tjänsten tillsätts förutsatt att erforderliga beslut om extern finansiering av stadsomvandlingsmedel fattas. Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
För att arbeta hos oss ska du dela Kiruna kommuns gemensamma värdegrund där respekt, ansvar och samverkan är ledorden.
Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter och att du som medarbetare får en god balans mellan arbete och fritid.
Vi har många olika förmåner där du som medarbetare kan träna kostnadsfritt på olika träningsanläggningar upp till 5000 kr/år, vi har stugor i fjällen som du kan hyra, vi erbjuder möjlighet att löneväxla till lediga dagar.
Vi strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Kiruna kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet. Det är meriterande om du har kunskaper i finska, samiska och/eller meänkieli då Kiruna kommun är förvaltningsområde för dessa språk.
Kiruna kommun har gjort medieval för denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303505". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna kommun
(org.nr 212000-2783) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kiruna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Socialchef
Jenny Lindberg jenny.lindberg@kiruna.se 0980-70626 Jobbnummer
9717396