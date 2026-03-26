Socialförvaltningen söker en projektledare
Stockholms kommun / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Socialförvaltningen i Stockholms stad har en övergripande och samordnande roll för socialtjänstens individ och familjeomsorg och funktionshinderområdet. Här skapas goda förutsättningar för att möta invånare i behov av socialtjänstens stöd. I nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna bidrar vi till en modern, digital, rättssäker, likställd och kunskapsbaserad socialtjänst och vi har ett starkt utvecklingsfokus. Inom förvaltningen erbjuds ett stort utbud av stödinsatser till stadens invånare och utbudet förändras utifrån stockholmarnas behov och stadsdelsförvaltningarnas önskemål. Arbetet sker ofta i nära samverkan med andra myndigheter, civilsamhälle och näringsliv. Socialförvaltningen ansvarar också för stadens serverings- och tobakstillstånd och utför tillsyn.
Har du en bakgrund inom socialtjänstens verksamhetsområde individ och familj? Är du en projektledare idag? Vill du vara med och driva digital utveckling inom Stockholms stads verksamhetssystem för socialtjänsten? Gillar du dessutom att leda och driva verksamhetsperspektiv från ett behov till färdig och driftsatt funktionalitet? Då kan detta vara en roll för dig! Vi söker nu en projektledare då vår nuvarande medarbetare går vidare till nya uppdrag inom organisationen.
Välkommen till oss
Område digitalisering och it består av totalt 24 personer och tillhör organisatoriskt avdelningen för strategi och utveckling på Socialförvaltningen. Vi är en tvärprofessionell verksamhet med kompetens som spänner över it och teknik, digitalisering, informationssäkerhetsfrågor och socialtjänst. Vi arbetar med digitalisering av socialtjänsten både inom Socialförvaltningens verksamheter samt tillsammans med alla stadsdelsförvaltningar i nära samarbete med Äldreförvaltningen.
Tjänsten ingår i Enheten för Sociala system. Vi som arbetar på enheten består av 12 personer samt en enhetschef. Vi är en grupp medarbetare med lång erfarenhet med olika utbildningsbakgrund, bland annat socionom och civilekonom.
Vi sitter i trevliga lokaler i Farsta Centrum, beläget nära tunnelbana och en galleria med stort utbud av restauranger, caféer och shopping. Rollen innebär även samarbete med andra förvaltningar i Staden, vilket medför arbete på olika arbetsplatser inom Staden.
Din roll
Du kommer leda uppdrag som syftar till utveckling av nya funktionaliteter i stadens dokumentationssystem för socialtjänsten. Detta gör du tillsammans med kollegor inom Socialförvaltningen, Äldreförvaltningen, Stadsledningskontoret och i nära samarbete med stadsdelsförvaltningarna. I uppdragen har du också tät dialog med Stadens leverantör. Utvecklingsinsatserna är av olika omfattning och komplexitet och riktar sig till hela Stockholms stads socialtjänst.
I dina huvudsakliga arbetsuppgifter ingår bland annat att:
• leda och driva verksamhetsperspektivet från behov till färdig och driftsatt funktionalitet i systemen
• leda arbets- och referensgrupper i syfte att ringa in socialtjänstens behov och utifrån det utforma digitala arbetssätt samt utforma beställningsunderlag
• granska lösningsförslag och kravspecifikationer, planera för tester under utvecklingen samt följa upp leveranser
• löpande arbeta med insamling, analys och bedömning av behov och prioriteringar gällande funktionsförbättringar
• fungera som stöd till verksamheten vid implementering av nya arbetssätt.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• socionomexamen eller annan högskoleexamen som vi bedömer som likvärdig
• erfarenhet av myndighetsutövning och/ eller utförarverksamhet inom socialtjänstens verksamhetsområde individ och familj
• erfarenhet av projektledning alternativt deltagit i komplexa projekt
• erfarenhet av verksamhetsutveckling genom digitalisering
• goda kunskaper i svenska, både tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• utbildning eller erfarenhet inom it eller digitalisering
• arbetslivserfarenhet från Stockholms stad
• ledarerfarenheter
• erfarenhet av arbete i Stockholm stads verksamhetssystem för socialtjänsten; Sociala system och Paraplysystemet
• erfarenhet av leverantörsdialog
• erfarenhet av att arbeta enligt styr- och samverkansmodellen pm3
• grundläggande kännedom om tjänstedesign.
Din personlighet och ditt arbetssätt
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, motivation och engagemang för tjänsten.
Du är mål- och resultatinriktad och driver ditt arbete på ett strukturerat och självständigt sätt. Du känner dig trygg i en ledande roll och har förmåga att engagera och leda projektmedlemmar mot gemensamma mål. Du värdesätter samarbete högt och bygger goda relationer med kollegor, beställare och leverantörer. Samtidigt är du utvecklingsinriktad och har en mycket god förmåga att samordna, prioritera och hantera dialog med olika intressenter. Du har också en god förståelse för komplexiteten i utveckling av digitala lösningar och kan anpassa din kommunikation på ett tydligt och effektivt sätt utifrån målgrupp och sammanhang.
I denna rekrytering använder vi inte personligt brev, vilket innebär att du inte behöver bifoga ett personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån din CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och din CV.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så snart som möjligt.
I denna rekryteringsprocess kommer problemslösningstest att användas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Du ser annonsen i sin helhet när du söker på vår hemsida.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Socialförvaltningen, Enheten för sociala system Kontakt
Malin Rosell, rekryterande chef 08-50825039 Jobbnummer
9822171