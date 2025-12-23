Socialchef till Härjedalens kommun
2025-12-23
Vill du vara med och forma framtidens arbetsplats och bidra till att Härjedalens kommun blir en attraktiv och framåtriktad arbetsgivare? I rollen som Socialchef leder och driver du initiativ som stärker engagemang, inkludering och välmående samt säkerställer att organisationen erbjuder en arbetsmiljö där våra medarbetare trivs, växer och bidrar till kommunens utveckling.
I Härjedalens kommunkoncern arbetar 1000 anställda. Här förvaltar och utvecklar vi några av samhällets viktigaste uppdrag: barns lärande, god omsorg och hållbar samhällsutveckling. För att vi ska lyckas med vårt gemensamma uppdrag behöver vi chefer och ledare med stort engagemang och mod. Ledarskapet är en viktig del för att vi ska vara framgångsrika i våra uppdrag och grundar sig i kommunens värdegrund:
• Jag är här för dem som bor, verkar i eller besöker Härjedalen.
• Jag har ett professionellt förhållningssätt och möter alla med respekt.
• Jag ser möjligheter och vill förbättra vår verksamhet.
Om rollen
Som Socialchef har du det övergripande budget-, personal- och arbetsmiljöansvaret inom förvaltningen. Socialförvaltningen har ca 500 medarbetare och 20 enhetschefer. Du håller samman det breda uppdraget, leder det strategiska arbetet och säkerställer att målstyrningen uppfylls i linje med kommunens övergripande mål och värdegrund. Du har det övergripande ansvaret för att leda och utveckla förvaltningen tillsammans med dina chefer och medarbetare. Rollen innebär också att du ingår i kommunens ledningsgrupp tillsammans med kommunchef och övriga förvaltningschefer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Leda och utveckla socialförvaltningen med fokus på kvalitet, effektivitet och hållbarhet.
• Ansvara för strategiskt arbete och målstyrning i en politiskt styrd organisation.
• Säkerställa en god arbetsmiljö och ett engagerat ledarskap i hela organisationen.
• Delta aktivt i kommunens ledningsgrupp och bidra till helhetsperspektiv och samverkan.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område
• Flerårig erfarenhet av ledarskap, gärna som chef över chefer
• Kunskap inom något av socialförvaltningens verksamhetsområden
• Erfarenhet av ledningsgruppsarbete och samverkan internt och externt
• Erfarenhet av budgetansvar och förståelse för budgetprocessen
• God förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är en tydlig och strukturerad ledare med ordning och reda. Du har en god kommunikativ förmåga och skapar engagemang, motivation och delaktighet både direkt och genom andra. Du bygger och underhåller goda relationer och verkar för dialog och ett gott samarbetsklimat. Du har ett strategiskt tänkande, är utvecklingsinriktad och har erfarenhet av att driva framgångsrika förändringsarbeten. Du trivs i en roll där samverkan är central och har lätt för att bygga och underhålla relationer.
Vi erbjuder
I rollen som Socialchef kan vi erbjuda dig ett stimulerande arbete med stora utvecklingsmöjligheter, där du tillsammans med medarbetare inom den egna avdelningen och övriga kollegor kommer att arbeta för koncernens bästa. Vi strävar efter att bygga ett team där mångfald, kreativitet och samarbete är viktigt och där vi tillsammans jobbar för att skapa en attraktiv arbetsplats där vi trivs på arbetet. Uppdraget är en viktig del i Härjedalens framtida utveckling!
Placering: Härjedalens kommun
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse
Om ansökan
I denna rekrytering samarbetar vi med Adecco. Vi ber dig bifoga CV och ett personligt brev när du registrerar din ansökan. Vid frågor är du välkommen att kontakta:
Rekryteringskonsult Åsa Andersson, tel. 073-684 73 29 eller asa.andersson@adecco.se
Kommunchef Örjan Folkesson, e-post: orjan.folkesson@herjedalen.se
Sista ansökningsdag är den 12 januari.
