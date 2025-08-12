Socialchef
Haparanda kommun / Administratörsjobb / Haparanda Visa alla administratörsjobb i Haparanda
2025-08-12
, Kalix
, Övertorneå
, Överkalix
, Luleå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haparanda kommun i Haparanda
Välkommen till socialförvaltningen - där vi gör skillnad varje dag! Vårt uppdrag är att erbjuda förstklassig vård och omsorg samt bedriva verksamheter som stöttar individer i att leva självständiga och aktiva liv.
Hos oss arbetar vi med hjärta och engagemang för att skapa en trygg och stödjande miljö för alla i vår kommun. Vi söker nu passionerade och omtänksamma medarbetare som vill vara med och forma framtidens omsorg i Haparanda.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bidra till att förbättra livskvaliteten för våra invånare? Kom och bli en del av vårt dedikerade team!
Haparanda kommun söker nu en engagerad och målmedveten socialchef som vill vara med och leda utvecklingen inom socialförvaltningen. Vi erbjuder ett spännande och ansvarsfullt chefsuppdrag i en organisation där närhet, kvalitet och utveckling står i fokus.Publiceringsdatum2025-08-12Arbetsuppgifter
Som socialchef har du det övergripande ansvaret för socialförvaltningen, med verksamhet inom individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och stöd till personer med funktionsnedsättning. Du leder, samordnar och utvecklar arbetet tillsammans med dina enhetschefer och medarbetare.
Du ingår i kommunens ledningsgrupp och är direkt underställd kommundirektören. Det innebär att du har en central roll i kommunens strategiska ledning, där du bidrar med helhetsperspektiv och social kompetens till det gemensamma utvecklingsarbetet. Du är också föredragande i socialnämnden och arbetar nära både politik och förvaltning.Profil
För att lyckas i rollen är du en trygg, närvarande och tydlig ledare med starkt engagemang för välfärdsfrågor. Du är strategisk, analytisk och strukturerad med ett tillitsbaserat förhållningssätt. Genom tydlig kommunikation, dialog och lyhördhet motiverar du dina medarbetare och skapar delaktighet.
Vi söker dig som har:
• Relevant högskole-/universitetsutbildning inom exempelvis socialt arbete, vård, samhällsvetenskap eller närliggande område
• Flerårig erfarenhet av ledarskap inom socialtjänst eller liknande verksamhet
• Dokumenterad erfarenhet av att leda andra chefer
• God kunskap inom ekonomi, arbetsrätt, personalledning och strategiskt ledarskap
• Erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation
• God kommunikativ förmåga i både tal och skrift
• Förmåga att bygga förtroende och samverka med olika intressenter
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer information om vår organisation och kommun hittar du på haparanda.se och nykommun.se (https://www.haparanda.se)
(https://www.nykommun.se)
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haparanda kommun
(org.nr 212000-2775) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Haparanda Kommun Kontakt
Kommundirektör
Roger Danell roger.danell@haparanda.se vxl. 0922-26000 Jobbnummer
9455325