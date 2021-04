Socialarbetare till Uppsökande arbete, socialkontoret - Norrköpings kommun - Behandlingsassistentjobb i Norrköping

Norrköpings kommun / Behandlingsassistentjobb / Norrköping2021-04-14KÄNSLAN AV ATT BIDRA. MÖJLIGHETEN ATT PÅVERKADet händer mycket i Norrköping. Allt fler företag väljer att etablera sig här och vi växer dagligen med nya invånare. Att arbeta i Norrköpings kommun betyder att du är med och skapar välfärden. Våra 11 000 medarbetare bidrar och gör skillnad. Varje dag. Vi erbjuder en kreativ och dynamisk arbetsplats för nyfikna och öppna människor som vill ha mer än ett jobb. Tillsammans skapar vi Norrköpings framtid.VÅR VERKSAMHETSocialkontoret i Norrköpings kommun sätter individens behov i fokus, alltid med barns bästa i första hand.Enheten för uppsökande arbete är under uppstartsfasen och kommer att bestå av fyra medarbetare plus en enhetschef. Det huvudsakliga syftet med enhetens uppsökande sociala arbete är att hos målgruppen, barn och ungdomar från cirka 10 år och upp till unga vuxna, förhindra brottslighet eller annat normbrytande beteende som kan hindra en positiv utveckling. Ett ytterligare syfte är att göra socialkontoret mer tillgängligt för de individer och de samverkansparter som behöver vår kompetens i kommunens utsatta områden.Är du den som tycker om socialt arbete så är detta en chans för dig att göra skillnad. Vi ser fram emot satsningen på den nya enheten inom Socialkontoret och till den söker vi nu fyra socialarbetare.ARBETSBESKRIVNINGDen uppsökande verksamheten bygger på att identifiera unga som bedöms vara i behov av socialtjänstens och samhällets stöd. Arbetet bygger på din tydlighet utifrån din yrkesroll, på ungdomarnas förtroende till dig och på frivilliga relationer. Dina geografiska ansvarsområden kommer att vara en eller flera lokala områden inom Norrköpings kommun.Du kommer i huvudsak arbeta mobilt eller till fots ute i de utsatta områdena och i lämpliga, befintliga lokaler såsom skolor, fritidsgårdar och liknande. Du och din kollega kommer att aktivt söka upp barn och unga och deras familjer i de lokala områdena och föra en kommunikation med barn och unga på deras villkor och utifrån barnets bästa. Du bygger upp relationer med barn och unga som håller övertid samtidigt som din myndighetsroll alltid är tydlig.För att på ett ännu bättre sätt nå ut till fler barn och unga ute i samhället och framförallt i de utsatta områdena tar du hjälp och stöd samt ger stöd och råd till våra samverkansparter. Du samverkar internt inom Socialkontoret och externt.Du är en del i uppbyggnaden av samverkanskanaler mellan Socialkontoret/Enheten och skolor, områdespolisen, fritidsgårdar, den ideella sektorn, föreningar och fastighetsägare, men även föräldrar och närstående till barnen och ungdomarna.Du har god kännedom om insatser då enheten också kommer fungera som en förmedlare till andra insatser inom socialkontoret eller hos externa aktörer. Enheten, som kommer att fungera som en serviceenhet för kommunens medborgare, kommer att erbjuda individuellt råd och stöd riktat till barn och unga och föräldrar.Enheten för uppsökande arbete, arbetar under sekretesslagar men har också en anmälningsskyldighet vid oro för individen. Som stöd och vägledning har du en erfaren chef nära dig.DIN PROFILDu har högskoleexamen såsom socionom eller annan examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig.Du har B-körkort för manuell växellåda.Du känner att detta arbete är meningsfullt både för dig och för de du finns där för. Du har en stabil trygg bakgrund och har god självinsikt.Du har lätt att kommunicera oavsett socialt sammanhang. Du har förmågan att få kontakt och kommunicera med barn och ungdomar utifrån deras villkor och deras miljöer. Utifrån det är du anpassningsbar, flexibel och har förmåga att göra bedömningar och få en helhetsbild av barnets/den unges situation, med respekt för dennes integritet.Du har förmåga att bygga upp effektiva kontaktnätverk och värna om dessa både inom och utanför Socialkontoret. Du har erfarenhet av och har lätt för att arbeta i team. Du har en positiv inställning till ditt arbete, är kreativ, nyfiken och lösningsinriktad.Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.MER INFORMATION OCH ANSÖKANTjänsterna är fyra tillsvidareanställningar med start den 1 september. Arbetet kräver en flexibilitet och arbetstiden anpassas utefter verksamhetens behov dvs. tjänsgöring under dagtid, kvällstid och helg kommer att tillämpas.Enheten kommer att utgå ifrån Socialkontoret, Barn och ungdomsverksamhetens lokaler på Vikboplan 13.Vill du veta mer om tjänsterna kontaktar du enhetschef Samir Bryggare Masovic på 011-15 31 51.Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontaktar du Johanna Wennerth på 011-15 21 43.Din ansökan vill vi ha senast den 2 maj. Urval och intervju kommer att ske löpande.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.När du söker jobb hos oss i Norrköpings kommun använder du dig av vårt rekryteringsverktyg. Vill du veta mer om tjänsterna kontaktar du enhetschef Samir Bryggare Masovic på 011-15 31 51.Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontaktar du Johanna Wennerth på 011-15 21 43.Din ansökan vill vi ha senast den 2 maj. Urval och intervju kommer att ske löpande.Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.