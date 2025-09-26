Socialadministratör till Socialadministrativa enheten
2025-09-26
Nu har du möjlighet att söka ett spännande och stimulerande arbete som socialadministratör hos oss. Är det dig vi söker?
Individ- och familjeomsorgsförvaltningens huvudsakliga ansvar och uppgift är att utreda, fatta beslut och följa upp beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL), lagen om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare (LVM). Verksamheten befinner sig i en spännande utvecklingsfas som präglas av delaktighet, systemiskt synsätt, kompetens och brukarinflytande.
Socialadministrativa enheten består av elva administratörer samt två cafémedarbetare och är en central del av Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Här arbetar du nära dina kollegor för att underlätta arbetet för både medarbetare och chefer, genom att ta stort ansvar för administrativa och praktiska uppgifter. I vår arbetsgrupp trivs personer som uppskattar humor och som på ett prestigelöst sätt delar med sig av både erfarenheter och nyvunna kunskaper. Enheten ansvarar även för bemanningen av förvaltningens reception. Hos oss får du en varierad roll där du blir en viktig del i att utveckla och stärka det administrativa stödet inom förvaltningen.
Som socialadministratör hos oss har du en viktig roll som bidrar till att det dagliga arbetet fungerar smidigt. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå av att:
Vara en central kontaktpunkt för enhetens administrativa behov, arbeta i flera olika system och introducera nya medarbetare.
Ha kontakt med klienter och besökare, samt samarbeta med närmsta kollegor på enheten, chefer och socialsekreterare.
Posthantering.
Bemanna receptionen.
Hantera fakturor och inköp i ekonomisystemet Agresso, samt ha olika administrativa behörigheter inom förvaltningen.
Personaladministration.
Registrera ärenden i Viva och hantera inkommande ärenden i Outlook.
Arbetet sker huvudsakligen i verksamhetssystemen Agresso, Heroma och Viva, där det finns möjlighet att utveckla och bredda ansvarsområdena i takt med verksamhetens behov.
Övrig information
Som anställd hos oss får du tillgång till friskvårdsbidrag och fri entré till Borås Stads badanläggningar. Du ges även vissa valmöjligheter att självständigt lägga upp din arbetstid då vi har ett förmånligt flextidsavtal. Vi sitter i lokaler i centrala Borås.
Vi avser att kalla sökande till intervju löpande under ansökningstidens gång så vänta inte med din ansökan.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och som gärna har byggt på den med kurser inom till exempel socialt arbete, administration, offentlig förvaltning eller annan utbildning som kompletterar dina erfarenheter och kompetenser.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har goda kunskaper i Officepaketet och erfarenhet av ekonomisystem, gärna Agresso.
Har erfarenhet av personalsystem, gärna Heroma.
Arbetar strukturerat, kan planera och prioritera effektivt samt fatta egna beslut när det behövs.
Du är lättlärd och har förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Är lösningsfokuserad, och bidrar till en god arbetsmiljö.
Har du tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom offentlig sektor, samt kunskap om socialtjänstens verksamhetsområden, är det meriterande.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
