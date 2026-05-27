Socialadministratör till Myndighet Sydväst Vikariat
2026-05-27
Publiceringsdatum2026-05-27Dina arbetsuppgifter
Drivs du av utmaningar, struktur och eget ansvar?
Till oss på Enheten för funktionsstöd, område Myndighet, söker vi nu en socialadministratör för ett vikariat från 1 september 2026 fram till och med slutet av mars 2027. Du kommer att tillhöra stadsområde Sydväst.
Du kommer att ha varierade arbetsuppgifter inom ditt ansvarsområde. Du har bland annat placeringsavtal som du upprättar, hanterar och arkivför. Därtill har du kontakt med leverantörer, socialsekreterare och chef. Du har ansvaret att uppdatera i uppföljningsfiler, ta fram statistik, rapportera till IVO, att föra protokoll och hantera beställningar. I din roll ingår också att vara ett stöd för våra medarbetare i olika IT-system och vid behov även genomföra utbildningar t ex i samband med introduktion av nya medarbetare på enheten. Du kommer vara såväl chefsstöd som enhetsstöd. I uppdraget ingår även att bemanna enhetens reception och ta emot besökare.
Det är en bred och flexibel roll med många kontaktytor. Du kommer ha kontakt med olika enheter, socialsekreterare, leverantörer, LINK-ansvariga. Du får även vara beredd på att det ibland kan komma nya oväntade uppgifter som behöver lösas med kort varsel.
Vi söker dig som vill utvecklas med oss i en bred och spännande roll!Kvalifikationer
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom förvaltning eller administration. Rollen kräver att du har god kunskap, förståelse och erfarenhet av att arbeta inom offentlig förvaltning. Då kommunikation är en viktig del av arbetet, vilket kräver att du har datorvana och goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Vi ser dessutom gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete som socialadministratör och arbetar i Treserva. Det är även positivt om du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med avtalshantering.
I rollen som socialadministratör behöver du ha lätt för att ändra dig när saker förändras. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt och ser möjligheter i förändringar.
Du tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gruppens arbetsuppgifter. Du gör ditt bästa för att göra klart alla arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev.
Vi ser att du arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt. Du är bekväm i sociala situationer. Du står för fattade beslut och kan förmedla obekväma budskap när det behövs.Övrig information
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Intervjuer kommer att ske under pågående annonsering och tillsättningen sker omgående så tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Du kan endast skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem eftersom all hantering av personuppgifter skall ske enligt GDPR.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälpOm företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355), https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/lediga-jobb
411 10 GÖTEBORG Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Enhetschef
Johan Jägnert johan.jagnert@funktionsstod.goteborg.se 0313660150 Jobbnummer
9929850