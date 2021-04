Socialadministratör inom IFO! - Tomelilla Kommun - Administratörsjobb i Tomelilla

Tomelilla Kommun / Administratörsjobb / Tomelilla2021-04-13På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.Som socialadministratör arbetar du mot hela IFO, med inriktning mot Försörjningsstöd, Vuxenenheten och Arbetsmarknadsenheten. Din placering kommer att vara i verksamheten tillsammans med socialsekreterare och övriga administratörer från individ och familjeomsorgen. Det finns idag totalt 4 administratörer kopplade till IFO och alla har ett nära samarbete med varandra.2021-04-13Rollen som socialadministratör innefattar bland annat att vara administrativt stöd till socialsekreterare samt handläggning av ansökningar om försörjningsstöd, från inkommen handling till beslut. Vidare ingår även att ta fram och sammanställa statistik till verksamheten/utskottet eller om det inkommer andra förfrågningar. Du kommer att vara kontaktperson till både interna och externa aktörer, bland annat avseende vår e tjänst och automatiseringen av handläggningsprocessen.Andra förekommande arbetsuppgifter är att ansvara för att utreda och följa upp avvikelser och synpunkter / klagomål, sända och granska utbetalningsunderlag samt vara postansvarig vilket innebär att du bevakar samt registrerar inkommande post. I uppdraget ingår även att vara systemadministratör i Treserva samt övriga administrativa uppgifter som kan förekomma på ett socialkontor.Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom tex. Förvaltning eller administration. Det är meriterande om du har utbildning inriktat mot socialtjänst. Vi ser det som ett krav att du har mångårig yrkeserfarenhet av administration samt erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning, främst försörjningsstöd.Du ska ha god förmåga att skapa relationer i ditt arbete, samt kunna analysera, sammanfatta och dra slutsatser. Du har en väl grundad förståelse av vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken.Vi ser det som ett extra plus om du dessutom har tidigare erfarenhet av Office paketet, Evolution, Treserva eller motsvarande system.Tjänsten som administratör innebär en bred och flexibel roll med många kontaktytor. Då arbetet ställer höga krav på att snabbt kunna ställa om, behöver du vara flexibel och kunna göra snabba omprioriteringar av dina arbetsuppgifter. Du trivs med ett varierande arbetstempo. Du planerar dina arbetsdagar utifrån inflöde, behov och efterfrågan men även utifrån dina fasta rutiner som sker på daglig basis. Du behöver vara noggrann, strukturerad och ha en god samarbetsförmåga för att trivas i rollen som socialadministratör.Tjänsten kräver att du är obehindrad i svenska språket, i tal och skrift.Intervjuer kommer hållas under vecka 19.ÖVRIGTTomelilla kommun har rökfri arbetstid.Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.Tomelilla kommun samarbetar med nätverket Tandemrekrytering Österlen. Mer information finns på www.tomelilla.se För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vid problem med ansökan var god kontakta Vismas support (0771-693 693).Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse., upphör: 2022-09-30 .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Tomelilla kommun5688629