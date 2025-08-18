Socialadministratör
Vi söker en Social administratör till Individ och familjeomsorgen (IFO) som är en del av Vara kommuns Socialförvaltning.
Din roll
I tjänsten som social administratör ingår bland annat att;
Tjänstgöra på IFO:s expedition med div. administrativa uppgifter såsom arkivering av personakter, posthantering, fakturering, bilansvar, administrera användare och behörigheter i våra system mm.
Vara proaktiv och stödja cheferna i digitaliseringens möjligheter för verksamhetsutveckling.
Bistå vid utbildning av verksamhetssystem tillsammans med systemansvarig.
Du förväntas vara ett administrativt stöd åt våra handläggare och chefer.
Du ansvarar för årsvisa uppgifter liksom "sällanuppgifter" i form av statistik och regelbunden rapportering.
Du förväntas också introducera ny personal i olika delar utifrån behov.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har en utbildning som social administratör eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten.
Som person är du en prestigelös och nyfiken lagspelare med analytisk läggning som är mån om att leverera service av högsta kvalitet.
Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ och tydlig samt har förmåga att såväl stötta som ställa krav gentemot kunder och kollegor.
Du drivs av verksamhetsutveckling och att arbeta med ständiga förbättringar.
Du har god datavana.
Du kommer att ingå i ett team som bemannar vår expedition där du är IFOs ansikte utåt och har daglig kontakt. Därför är det av stor vikt att du har erfarenhet av att bemöta människor med olika behov av hjälp och stöd.
Dina personliga egenskaper är självständighet, initiativförmåga samt förmåga att skapa förtroendefulla möten och förmåga till samarbete.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och s
Vi tror att du trivs på en arbetsplats där du får vara flexibel och engagerad samt att du mår bra av att arbeta enskilt såväl som i grupp.
Vi söker dig som också stimuleras av utmaningar och kan hantera stress.
Din framtida arbetsplats
Individ och familjeomsorgen (IFO) är en del av Vara kommuns Socialförvaltning. Verksamhetsområdet är uppdelat i tre enheter och inrymmer all myndighetsutövning för Socialförvaltningen. De tre enheterna är Biståndsenheten, Familjeenheten samt Vuxenenheten.
Administrationen är mitt i en spännande utvecklingsperiod, där du har möjlighet att påverka! Vi arbetar ut mot hela IFO som har ca 50 medarbetare.
Vi har ett stort intresse för utveckling av digitala möjligheter. Du kommer arbeta i en engagerad och kompetent arbetsgrupp där delaktighet och transparens är ledord.
Vår enhet kännetecknas av att ha nöjda och stolta medarbetare genom att vi samarbetar, tar ansvar, känner arbetsglädje och kollegialitet. Vi ser att du genom ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till en vardag där vi alla hjälps åt och delar erfarenheter.
Övrig information till sökande
Stor vikt kommer att läggas vid erfarenhet inom yrket, samarbetsförmåga och personlig lämplighet.
Erfarenhet av verksamhetssystem inom socialtjänsten är önskvärt.
Körkort för personbil är ett krav.
Intervjuer kan komma att ske fortlöpande under ansökningstiden.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer på www.vara
kommun.se
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på http://www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling.
