Socialadministratör - Arbete och försörjning
Tomelilla kommun, Individ och familj / Administratörsjobb / Tomelilla Visa alla administratörsjobb i Tomelilla
2025-09-09
På Österlen skapar vi förutsättningar för hög livskvalitet där Tomelilla kommun är en plats för inspiration och utveckling. Kommunen har cirka 800 medarbetare och vi erbjuder dig goda utvecklingsmöjligheter, delaktighet genom tillit och möjlighet till balans mellan jobb och fritid.
Vi är just nu på en utvecklingsresa med fokus på att effektivisera och förbättra vår service. Vår ambition är att vara ledande i att ta till vara på de möjligheter som digitaliseringen ger. Kort sagt- vi ska göra det enkelt för alla som bor i, verkar i eller besöker Tomelilla kommun.
Som socialadministratör är du placerad på avdelningen Arbete och försörjning. Den närmsta arbetsgruppen består av en socialadministratör, fyra socialsekreterare och en enhetschef. Utöver det så har vi ett tätt samarbete med arbetsmarknadsenheten och övriga personal inom organisationen. Tillsammans arbetar vi för att kommuninvånarna ska komma ut i sysselsättning och egen försörjning. Arbetsgruppen arbetar även med våld i nära relationer och sociala bostadskontrakt. Vi är tre socialadministratörer som arbetar inom socialtjänsten och vi har en nära samverkan med varandra.
"I rollen som socialadministratör har du en bred kontaktyta och du fyller en viktig och meningsfull funktion som ett administrativt stöd till dina medarbetare och chef. Det är ett roligt och givande arbete med varierande arbetsuppgifter där du ges möjlighet att planera din dag, men också kan behöva prioritera om och ändra tempo. Vi är en härlig arbetsgrupp med en glad och hjälpsam stämning. Allt detta tillsammans gör att mina arbetsdagar känns stimulerande och utvecklande, vilket jag skulle säga är det bästa med mitt arbete." - Karolina Eriksson, SocialadministratörPubliceringsdatum2025-09-09Arbetsuppgifter
Socialadministratör inom arbete- och försörjningsstöd är en bred och flexibel tjänst med många kontaktytor. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Registratur. Ta emot all inkommande post såväl fysiskt som digitalt samt diarieföra
* Aktualisera ansökningar om försörjningsstöd och göra normberäkningar, skicka framställan, göra inbetalningar och betala fakturor i ärenden
* Hantera utbetalningar på försörjningsstöd
* Boka resor
* Ansöka om återbetalningar från Migrationsverket
* Besvara olika typer av begäran
* Utskick av hyresavier samt bevaka uppgjorda avbetalningar
* Framställa intern statistik avseende arbete och försörjningsstödsenheten till utskott, enhetschefer och internkontroller
* Systemadministratör i verksamhetssystemet
* Upplägg och insortering av försörjningsstöds och vuxenakter i arkivetKvalifikationer
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom tex. förvaltning eller administration. Det är meriterande om du har utbildning inriktat mot socialtjänst. Vi ser det som ett krav att du har yrkeserfarenhet av administration samt erfarenhet av arbete inom myndighetsutövning. Vi ser även att du har tidigare erfarenhet av att utreda, analysera samt erfarenhet av att sammanställa och presentera statistik.
Du har en välgrundad förståelse av vikten av den enskildes rättssäkerhet i kontakterna med socialtjänsten och inser vad detta betyder i praktiken. Du är utvecklingsinriktad och har god förmåga till analys och reflektion. Genom att lyssna in andra människor skapar du förtroende och goda relationer i din arbetsgrupp såväl som med externa parter.
Som person ser vi även att du är stabil, trygg i din yrkesroll samt lyhörd inför medborgares behov.
Då arbetet är omväxlande och ställer höga krav på att snabbt kunna ställa om, behöver du vara flexibel med en god förmåga att göra snabba omprioriteringar av dina arbetsuppgifter. Du trivs med ett varierande arbetstempo. Du planerar dina arbetsdagar utifrån inflöde, behov och efterfrågan men även utifrån dina fasta rutiner som sker på daglig basis. Du behöver vara noggrann, strukturerad och ha en god samarbetsförmåga samt kunna arbeta självständigt för att trivas i rollen som socialadministratör.
Vi ser det som ett extra plus om du dessutom har tidigare erfarenhet av Officepaketet, Evolution, QlikSense, Combine eller motsvarande system.
Tjänsten kräver att du är obehindrad i svenska språket, i tal och skrift.
ÖVRIGT
Tomelilla kommun har rökfri arbetstid.
Medarbetare sökes under förutsättning att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ska ansökan skickas in digitalt via Visma Recruit och inte via e-post eller pappersformat. Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via Visma Recruit, utan kontakta HR-rekrytering via växeln 0417-18 000.
Inför rekryteringsarbetet har Tomelilla kommun, tagit ställning till önskvärda rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tomelilla kommun
(org.nr 212000-0886) Arbetsplats
Tomelilla kommun, Individ och familj Kontakt
Enhetschef
Natasha Khorasani Natasha.khorasani@tomelilla.se 0417- 180 57 Jobbnummer
9499363