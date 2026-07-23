Sociala medier-medarbetare 50 %.
Jmts Development AB / Marknadsföringsjobb / Huddinge Visa alla marknadsföringsjobb i Huddinge
2026-07-23
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Vi håller på att sätta upp en Live Streaming Studio för våra företag i Kungens Kurva / Stockholm som kommer att vara klar i mitten av augusti.
Vi söker en kreativ, självgående och tekniskt kunnig medarbetare som vill arbeta med sociala medier och digitalt innehåll för flera av våra varumärken och e-handelsverksamheter.
Tjänsten är på halvtid till att börja med och passar dig som har god förståelse för hur innehåll ska bearbetas, publiceras och anpassas för olika sociala plattformar.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer bland annat att:
Planera och publicera innehåll på Instagram, Facebook, TikTok, YouTube och andra relevanta kanaler.
Bearbeta material från våra egna videoinspelningar och livesändningar.
Hämta ut och redigera inspelat material från YoloBox.
Skapa kortare videoklipp, Reels, Shorts och TikTok-videor.
Texta videor och anpassa format, längd och budskap för respektive plattform.
Skriva rubriker, bildtexter och inläggstexter.
Schemalägga publicering och hjälpa till att skapa en tydlig innehållsplan.
Följa upp räckvidd, visningar och engagemang.
Använda AI-tjänster för att effektivisera redigering, textning, innehållsproduktion, publicering och återanvändning av material.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22
E-post: thomas.siden@senshidev.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Jmts Development AB
(org.nr 559438-8315)
Offervägen 4 A (visa karta
)
141 70 SEGELTORP Jobbnummer
10010178