Social- behandlings pedagog, tidsbegränsad anställning, heltid
2025-12-11
Skogsgläntan erbjuder kvinnor och män som lever i ett aktivt drogberoende ett tryggt och värdigt boende. Ofta har våra boende även psykisk ohälsa och en kriminell livsstil.
Här arbetar sammanlagt sju medarbetare. Som medarbetare hos oss arbetar du skiftarbete vilket innebär dag, kväll och nattjänstgöring. Även helgarbete ingår.
Ditt nya jobb
Vi erbjuder dig ett tidsbegränsat vikariat under perioden 20260202- 20261231.
På Skogsgläntan arbetar det redan underbara och engagerade medarbetare och nu har du chansen att bli en av oss. Du kommer att få möta utmaningar och växa som människa. En viktig grundsten är att möta våra boende i den situation den befinner sig i med ett icke- dömande förhållingssätt. Det viktigaste för oss är att skapa en trygg boendesituation och att vi alltid utmärker oss genom vårt goda bemötande.
Dina arbetsuppgifter kommer att vara mycket varierande. Ena stunden kan du städa korridor och utföra andra praktiska arbetsuppgifter för i nästa stund ha ett motiverande samtal. Vi möter våra boende och hjälper dem utefter deras unika behov. Vi ser dereas små framsteg och firar dessa.
Vanliga arbetsuppgifter
• journalföring.
• muntlig rapportering och överlämning till kollegor.
• uppsökande arbete i boendet.
• ansvara över gemensamma aktiviteter.
• kontrollera så att vi undviker att få in alkohol och droger i boendet.
• samverka internt i förvaltningen och med externa aktörer.
• praktiska arbetsuppgifter som städ, tvätt etc.
• Att utforma genomförandeplaner.
Vi söker dig
Vi söker dej som har förmåga att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och förhållningssätt.
Du skall vara lojal och uttrycka en positiv attityd till ditt arbete och vara en god ambassadör. Du skall handla i enlighet med fattade beslut, verksamhetsplan, mål, policys och riktlinjer. Du tar upp kritik i korrekta sammanhang eller direkt med berörda parter eller överordnad.
Du är trygg, stabil och har självinsikt. Ser relationer i sitt rätta perspektiv, skiljer på det personliga och professionella. Förhåller dig på ett sätt som är anpassat till situationen. Det förekommer en hel del ensamarbete så du måste ha en hög grundtrygghet och ha ett bra säkerhetstänk. Du har ett lågaffektivt bemötande.
Du har hög samarbetsförmåga och arbetar bra med andra människor. Relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt och ser vinster i att samverka med andra aktörer.
Vi ser gärna att du som vår kollega vill hjälpa oss att tillsammans utveckla vår verksamhet med dina unika egenskaper och erfarenheter.
• Du har en utbildning som socialpedagog eller behandlingspedagog, men om du har en annan likvärdig utbildning är du också varmt välkommen att söka.
• Du har erfarenhet av att arbeta med personer med beroendeproblematik, psykisk ohälsa och kriminalitet.
Om du är van vid ensamarbete och skiftarbete, samt har körkort, är det ännu bättre! Vi ser gärna att du är duktig på att fatta beslut och har dator- och dokumentationskunskap. Känner du dig trygg med motiverande intervju (MI) och lågaffektivt bemötande? Då är det här en perfekt match!
Så går rekryteringen till
Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och
annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Social- och arbetsmarknadsförvaltningen
Att jobba med hjärtat är att vara med och skapa förutsättningar för att alla i Östersund ska kunna leva ett enklare, rikare och tryggare liv. Hos oss kan det innebära att du jobbar med invånare i alla åldrar inom såväl öppenvård, arbetsmarknad och socialtjänst. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
