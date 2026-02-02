Social och driven supporttekniker till vår kund
It-Bemanning Sverige AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2026-02-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos It-Bemanning Sverige AB i Stockholm
, Solna
, Botkyrka
, Upplands Väsby
, Norrköping
eller i hela Sverige
IT-bemanning är ett socialt och personligt IT-konsultföretag där vi värdesätter den enskilda medarbetaren. Har du de rätta egenskaperna - social, driven och tävlingsinriktad så kan vi ge dig de rätta förutsättningarna för ett roligt och stimulerande arbete som konsult hos någon av våra kunder. IT-bemanning är ett dotterföretag till IT-konsultföretaget Xperta AB och som är specialiserade inom området IT-infrastruktur.
För våra kunders räkning söker vi sociala, flexibla, drivna & kundmedvetna support-tekniker.Publiceringsdatum2026-02-02Profil
Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet av IT-support, du har stort kundfokus och tycker om att ge professionell service. Du är lättlärd, flexibel och kan snabbt sätta dig in i nya system och tekniker. Som person är du glad, social, serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra. Vi ser gärna att du trivs med ett högt tempo och att du kan hantera flera ärenden och processer samtidigt.
I denna tjänst lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och att kunna ge god service och ett bra kundbemötande.
Rollen:
Som supporttekniker supporterar man våra kunders användare via telefon, mejl, chatt och remote, vanligtvis i Windowsmiljö. Våra kunder finns över i Storstockholm varför det är viktigt att man har ett flexibelt tankesätt och förmåga att hantera olika människor och företagskulturer.
För att klara av rollen ska du ha goda, generella kunskaper inom:
Office 365 och kringliggande tjänster
Supportera datorer med Windows 10/11
Administration i Active Directory
Felsöka hårdvara och kringutrustning
Erfarenhet av ärendehanteringssystem
Kännedom om ITIL
Vilja använda telefon som en del i ditt dagliga arbete
Meriterande om du har kunskap inom
Windows server
Nätverk
Som konsult hos IT-bemanning behöver kunna kommunicera obehindrat, tydligt och pedagogiskt på svenska och engelska i både tal och skrift, I din roll kommer ha daglig kontakt med svensktalande användare.
Intresserad? Skicka in din ansökan snarast då urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7152016-1818924". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare IT-Bemanning Sverige AB
(org.nr 556840-6028), https://jobb.itbemanning.se
Jakobsbergsgatan 7 (visa karta
)
111 44 STOCKHOLM Arbetsplats
IT-bemanning AB Jobbnummer
9717454