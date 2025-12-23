Social och driven Account Manager sökes!
2025-12-23
Vill du arbeta i en roll som präglas av möjligheter, kontaktskapande och tydliga målsättningar? Vi söker nu en Account Manager till vårt huvudkontor i Luleå.
I rollen som Account Manager arbetar du med att skapa långsiktiga affärsrelationer. Du fungerar som en viktig kontaktperson mellan våra kunder och våra rekryteringstjänster, och bidrar till att företag utvecklas med rätt kompetens.
StudentConsulting är ett av Sveriges ledande bolag inom bemanning, rekrytering och jobbmatchning med kontor över hela Norden. Vi är ett ungt bolag där det är högt i tak och snabbt till beslut. Vi brinner för att matcha kompetens och personlighet till rätt arbetsplats och uppgift. På StudentConsulting är den ena dagen, aldrig den andra lik. Förändringar sker i snabb takt och vi växer både som kollegor och organisation. Vi som jobbar på StudentConsulting trivs i en nytänkande, snabbt föränderlig och tempofylld arbetsmiljö där vi arbetar tillsammans för att nå resultat.
Hos oss får du rätt förutsättningar för att lyckas. Vi erbjuder bland annat:
• Tillgång till mötesbokare som hjälper dig boka kundmöten
• En kombination av fast lön och prestationsbaserad ersättning
• Tydliga möjligheter till intern utveckling och karriärvägar
• Försäljningsutbildning och löpande kompetensutveckling
• Säljtävlingar med chans till resor inom Europa
• Kollektivavtal med förmåner som pension, semester och försäkringar
• En arbetsmiljö präglad av samarbete och erfarna kollegor
I tjänsten kommer du självständigt att identifiera potentiella kunder, boka in och genomföra möten samt presentera våra tjänster inom rekrytering och bemanning. Under möten analyserar du kundens behov och erbjuder relevanta lösningar. Du kommer även att ansvara för offertarbete, förhandlingar och har ett nära samarbete med våra interna team för leverans. Bonus utgår på alla genomförda affärer, vilket ger dig möjlighet till löpande ökad ersättning baserat på resultat.
Tjänsten är på heltid med arbetstider måndag-fredag, kl. 08.00-17.00. Lön utgår i form av fast grundlön samt provision. Anställningen omfattas av kollektivavtal med Unionen. B-körkort är ett krav.
DETTA SÖKER VI
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och engagemang. Du har ett starkt intresse för försäljning och drivs av att nå resultat. Du är uthållig, lösningsorienterad och arbetar strukturerat mot dina mål. Erfarenhet från försäljning eller rekryteringsbranschen är meriterande, men det viktigaste är din vilja att utvecklas.
Känner du igen dig i beskrivningen?
Välkommen att skicka in din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden är slut.
