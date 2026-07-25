Social Media & Content Creator
Scandix Consulting AB / Marknadsföringsjobb / Solna Visa alla marknadsföringsjobb i Solna
2026-07-25
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Om Vivaci Klinik
Vivaci Klinik är en modern och växande estetisk klinik i Solna med fokus på högkvalitativa behandlingar, naturliga resultat och den senaste tekniken inom estetisk medicin. Vi erbjuder ett brett utbud av behandlingar inom hudvård, laser, injektioner och plastikkirurgi och strävar alltid efter att ge våra kunder en trygg upplevelse och ett personligt bemötande.
Nu söker vi en kreativ och engagerad Content Creator & Social Media som vill vara med och utveckla vårt varumärke och skapa inspirerande innehåll för våra digitala kanaler.Publiceringsdatum2026-07-25Arbetsuppgifter
Planera, filma och redigera innehåll för Instagram, TikTok, Facebook och andra sociala medier.
Skapa Reels, Stories, korta videor och bildmaterial.
Fotografera och filma behandlingar, före- och efterresultat samt klinikens vardag.
Hålla dig uppdaterad om de senaste trenderna inom sociala medier och omsätta dem i kreativt innehåll.
Planera, publicera och följa upp innehåll enligt vår marknadsföringsplan.
Samarbeta med behandlare och marknadsteam för att skapa kampanjer och stärka vårt varumärke.
Analysera resultat och utveckla innehållet utifrån statistik och engagemang.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av content creation och sociala medier.
Är skicklig på att filma och redigera med både mobil och kamera.
Har ett öga för estetik, storytelling och visuell kommunikation.
Har god kunskap om Instagram, TikTok och Meta-plattformarna.
Är kreativ, självgående och initiativrik.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Arabiska är meriterande.
Har erfarenhet av CapCut, Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, Canva eller liknande verktyg.
Vi erbjuder
En kreativ och varierande roll i ett växande företag.
Möjlighet att bygga och utveckla ett starkt premiumvarumärke.
Moderna lokaler och professionell arbetsmiljö i Solna.
Stor möjlighet att påverka och utvecklas tillsammans med företaget.Så ansöker du
Skicka din ansökan tillsammans med:
CV
Portfolio eller länkar till sociala medier du har arbetat med
Exempel på videor eller annat innehåll du har skapat Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
E-post: sm@vivaci.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Scandix Consulting AB
(org.nr 559199-4354)
Solna Torg 3 (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Vivaci Klinik Jobbnummer
10011518